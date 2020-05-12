В коронавирусе в Эстонии обнаружены две новые мутации

В ходе проведенного учеными Тартуского университета сравнения полученных в Эстонии образцов коронавируса с первоначальным штаммом вируса из Китая было выявлено несколько мутаций, которые присутствуют и в других странах, а также две мутации, пока обнаруженные только в Эстонии, пишет Postimees.
С начала эпидемии в Эстонии несколько эстонских экспертов, например, профессор Тартуского университета Ээро Васар, а также заведующий лечебной частью Курессаареской больницы Эдвард Лаане говорили о том, что в научной литературе встречались упоминания двух штаммов вируса: более слабого — так называемого австрийского, а также более сильного и смертельного — итальянского. Но до сего момента речь шла о построенных на эпидемиологических данных гипотезах, так как данные утверждения до сего времени не были подкреплены данными исследований. Эстонские СМИ также распространяли новость об особенно заразной мутации вируса D-614-G.
Ответы на вопросы, связанные со штаммами вируса в Эстонии, должно дать последнее исследование. Полученные в Эстонии в марте от восьми человек образцов коронавируса, очевидно, относились к сформировавшейся в Северной Италии группе A2a, а также во всех случаях была выявлена так называемая мутация D-614-G. Также были выявлены две мутации, пока обнаруженные только в Эстонии.
Вирус под сильным давлением
По словам специалиста по биоинформатике Тартуского университета Ааре Аброя, возникновение новых штаммов вполне ожидаемо, поскольку известно, что в случае вируса SARS-CoV-2 на один геном в среднем приходится по две-три мутацию. Это в три-пять раз меньше, чем, например, в случае с вирусом гриппа.
«По сравнению с другими РНК-содержащими вирусами он (SARS-CoV2 – прим.) довольно обычный, так сказать типичный для Харьюмаа. Это значит, что по сравнению с другими вирусами в темпах его мутации нет ничего ужасающего», - привел Аброй сравнение, основываясь на данных научных исследований.
Ученые заявляют, что по поводу выявленных в ходе исследований восьми мутаций, которые встречаются и в остальном мире, пока рано говорить, делают ли они вирус опаснее или нет. Правда, пять и восьми мутаций влияют на расположение белков. По словам старшего научного сотрудника Тартуского университета Радко Ави, на основании этих данных можно судить о текущем положении дел с вирусной эпидемией.
«Если мы рассмотрим данные мутации, то заметим, как идет ожесточенная борьба между иммунной системой жителей Эстонии и вирусом. Тот факт, что мутации проявляются на уровне белков, говорит о том, что он находится под сильным давлением иммунной системы, поэтому все еще ищет в человеческом организме свой путь. Это в свою очередь показывает, что он является новым для человеческой популяции, что мы, конечно, уже знали», - сообщил Ави.
Согласно общей закономерности, вирусу невыгодно убивать организм хозяина, поэтому в длительной перспективе они станут менее опасными. Поскольку SARS-CoV2 находится лишь в начальной стадии распространения, более широкому охвату благоприятствуют мутации, а улучшения ситуации стоит ожидать несколько позже. Как заявили ученые, пока рано делать выводы о снижении патогенности.
Также не очевидно, что после выздоровления и появления иммунного ответа новые мутации станут безобидными. Как правило, при иммунном ответе антитела одновременно работают против нескольких областей, и хотя единичный мутации могут ослабить реакцию, в конечном итоге она сохранится.
«С позиции лечения человека, важную роль играет вопрос резистентности организма – рано или поздно на рынок поступит множество лекарств. И мне кажется, что вскоре мы увидим мутации, вызывающие резистентность», - сказал Ави.
В случае одной из выявленных мутаций резистентность может стать актуальной. Мутация C-14408-T находится в ферменте RdRp (РНК-зависимая РНК-полимераза), который отвечает за копирование гена вируса. Поскольку на закодированные механизмы данного гена влияют получившие разрешение на использование в Эстонии препараты remdesivir и favipiravir, которые должны прибыть из Японии для использования в медицинских исследованиях, у мутаций данного гена могут быть и нежелаемые побочные эффекты.
Нужно снизить риски
«Поэтому чрезвычайно важно расшифровать вирус пациента до назначения ему remdesivir или favipiravir», - написали в заключении авторы исследования коллегам.
В то же время анализ генома вируса позволяет оценить пути распространения возбудителя болезни, что позволит применить научно обоснованные методы в случае возникновения новых заболеваний.
Пока речь идет о пилотном исследовании, позже ученые хотят упорядочить больше геномов, что позволит пролить свет на причины появления вируса в Эстонии и его распространение по стране. В длительной перспективе планируется разработать систему для будущих эпидемий.
«Относительно низкая смертность в нынешних условиях, скорее, случайность. В случае появления новых и более опасных вирусов у Эстонии должен быть опыт и компетентность заниматься сбором и анализом данных внутри страны», - сказал Ави.
Что такое штамм вируса?
Несмотря на то, что при описании генетических модификаций вирусов в новостях активно используется термин «штамм», к сожалению, у данного термина нет единого четкого определения, поэтому занимающиеся вирусными группами вирусологи используют его по-разному.
«В некоторых сферах вирусологии существуют строгие дефиниции, а в иных – более свободная трактовка, - пояснил Ааре Аброй. – некоторые говорят, что в случае какой-то вспышки заболевания речь идет об одном штамме. Возможно, было бы правильнее говорить о генетическом варианте или вариации. Или генотипе. Грань можно провести по-разному. Но в конечном итоге — это способ описать природу и упростить жизнь человека».
По словам Радко Ави, о штаммах можно говорить точно так же, как мы говорим о разных людях – когда учитывается расовая принадлежность, характер и т. д.
В контексте исследования и статьи под термином штамм подразумеваются единичные мутации вируса в геноме.
Является злополучный D-614-G «вирусом-убийцей»?
По словам Радко Ави и Аабре Аброй, новый штамм вируса D-614-G, о котором активно писали на прошлой неделе как эстонские, так и мировые СМИ, не является каким-то более опасным. Благодаря мутации он получил распространение за пределами Китая, но даже в научной статье, ставшей основой для многих новостей, говорится, что он не стал более агрессивным.
Также научная статья, описывающая мутацию, подверглась критике, поскольку приведенные в ней причинные связи очень сложно изучить, а описанные воздействия могут быть вызваны иными факторами — например, особенностями поведения или климатическими условиями.