В коронавирусе в Эстонии обнаружены две новые мутации

«С позиции лечения человека, важную роль играет вопрос резистентности организма – рано или поздно на рынок поступит множество лекарств. И мне кажется, что вскоре мы увидим мутации, вызывающие резистентность», - сказал Ави.

В случае одной из выявленных мутаций резистентность может стать актуальной. Мутация C-14408-T находится в ферменте RdRp (РНК-зависимая РНК-полимераза), который отвечает за копирование гена вируса. Поскольку на закодированные механизмы данного гена влияют получившие разрешение на использование в Эстонии препараты remdesivir и favipiravir, которые должны прибыть из Японии для использования в медицинских исследованиях, у мутаций данного гена могут быть и нежелаемые побочные эффекты.

​Нужно снизить риски

«Поэтому чрезвычайно важно расшифровать вирус пациента до назначения ему remdesivir или favipiravir», - написали в заключении авторы исследования коллегам.

В то же время анализ генома вируса позволяет оценить пути распространения возбудителя болезни, что позволит применить научно обоснованные методы в случае возникновения новых заболеваний.

Пока речь идет о пилотном исследовании, позже ученые хотят упорядочить больше геномов, что позволит пролить свет на причины появления вируса в Эстонии и его распространение по стране. В длительной перспективе планируется разработать систему для будущих эпидемий.

«Относительно низкая смертность в нынешних условиях, скорее, случайность. В случае появления новых и более опасных вирусов у Эстонии должен быть опыт и компетентность заниматься сбором и анализом данных внутри страны», - сказал Ави.

Что такое штамм вируса?

Несмотря на то, что при описании генетических модификаций вирусов в новостях активно используется термин «штамм», к сожалению, у данного термина нет единого четкого определения, поэтому занимающиеся вирусными группами вирусологи используют его по-разному.

«В некоторых сферах вирусологии существуют строгие дефиниции, а в иных – более свободная трактовка, - пояснил Ааре Аброй. – некоторые говорят, что в случае какой-то вспышки заболевания речь идет об одном штамме. Возможно, было бы правильнее говорить о генетическом варианте или вариации. Или генотипе. Грань можно провести по-разному. Но в конечном итоге — это способ описать природу и упростить жизнь человека».

По словам Радко Ави, о штаммах можно говорить точно так же, как мы говорим о разных людях – когда учитывается расовая принадлежность, характер и т. д.

В контексте исследования и статьи под термином штамм подразумеваются единичные мутации вируса в геноме.

Является злополучный D-614-G «вирусом-убийцей»?

По словам Радко Ави и Аабре Аброй, новый штамм вируса D-614-G, о котором активно писали на прошлой неделе как эстонские, так и мировые СМИ, не является каким-то более опасным. Благодаря мутации он получил распространение за пределами Китая, но даже в научной статье, ставшей основой для многих новостей, говорится, что он не стал более агрессивным.

Также научная статья, описывающая мутацию, подверглась критике, поскольку приведенные в ней причинные связи очень сложно изучить, а описанные воздействия могут быть вызваны иными факторами — например, особенностями поведения или климатическими условиями.