Вт, 12.05.2020
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  • Рагнар Клаван и другие футболисты "Кальяри" отказались от апрельской зарплаты

Рагнар Клаван и другие футболисты "Кальяри" отказались от апрельской зарплаты

Рагнар Клаван (слева).

ФОТО: Kuvatõmmis videost

Футболисты первой команды «Кальяри» решили поддержать команду в сложной финансовой ситуации, которая вызвана пандемией коронавирусной инфекции.

Они приняли решение отказаться от зарплаты за апрель. Президент клуба Томмазо Джулини поблагодарил футболистов за стремление внести свой вклад в защиту общества в сложный период, пишет Sportbox.

Такие меры позволят «Кальяри» не увольнять часть офисного персонала, сообщает официальный сайт клуба.

В текущем чемпионате Италии команда идет на 12-й строчке в турнирной таблице.

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