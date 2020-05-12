Рагнар Клаван и другие футболисты "Кальяри" отказались от апрельской зарплаты

Футболисты первой команды «Кальяри» решили поддержать команду в сложной финансовой ситуации, которая вызвана пандемией коронавирусной инфекции.
Они приняли решение отказаться от зарплаты за апрель. Президент клуба Томмазо Джулини поблагодарил футболистов за стремление внести свой вклад в защиту общества в сложный период, пишет Sportbox.
Такие меры позволят «Кальяри» не увольнять часть офисного персонала, сообщает официальный сайт клуба.
В текущем чемпионате Италии команда идет на 12-й строчке в турнирной таблице.