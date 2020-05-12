Внимание, клиенты Swedbank: до конца лета будут действовать особые правила

Пресс-служба Swedbank сообщила, что до конца лета они продолжат прием в конторах только по предварительному бронированию. "Это лучшее решение, чтобы обеспечить двухметровую дистанцию между нашими клиентами, - объясняет банк. - Благодаря предварительному бронированию мы также сможем обеспечить в конторах отсутствие очередей и предотвратить скопление людей в конторах. Мы просим клиентов отнестись к этому с пониманием и ответственностью".

Предварительное бронирование можно сделать в приложении, в интернет-банке и по телефону.

В приложении надо выбрать «Контакты», а затем «Записаться на консультацию». Вы можете забронировать консультацию с веб-сайта, прокрутив вниз до конца страницы и выбрав «Запись на консультацию» на серой панели. Чтобы забронировать по телефону, звоните по номеру 6 310 310.

Правило 2 + 2 пока остается в силе

И после ослабления или отмены ограничений чрезвычайного положения Swedbank до конца лета будет продолжать следовать правилу 2 + 2. Первоначально сотрудники будут продолжать использовать средства индивидуальной защиты, и банк обещает уделять повышенное внимание гигиене и дезинфекции.

Мы открываем новую контору в Пярну

18 июня Swedbank откроет новую контору в Пярну на улице Пикк. Там также будут обслуживать только по предварительному бронированию.