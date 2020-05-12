Каким товарам для дома отдавали предпочтения во время чрезвычайной ситуации

«Вынужденный домашний режим и ограничения на передвижение, разумеется, изменили покупательское поведение – люди ходят в магазин только при необходимости, а покупки совершаются весьма продуманно, - прокомментировал Донатас Залобайтис, руководитель управляющей магазинами K-rauta компании Kesko Senukai Estonia. – С другой стороны, статистика последних двух месяцев ясно показывает, что пребывание дома привело к заметному росту ремонтных работ».

Залобайтис особенно отметил, что если в первый месяц особого положения количество посетителей магазинов снизилось почти на половину, а также заметно упал спрос на крупногабаритные стройматериалы и профессиональные рабочие инструменты, то в противовес этому, в сравнении с прошлым годом, в покупательской корзине ощутимо выросла доля товаров для отделочных работ. Прежде всего речь идет о краске для стен и потолков, обоях, а также – всевозможных предметов и инструментов, используемых в отделочных работах.

«В последние две недели стояла настоящая весенняя погода, что привело к ощутимому росту продаж различных садовых товаров и прочих предметов, используемых в работах на свежем воздухе, - добавил Донатас Залобайтис. – К примеру, продажи садовой мебели, по сравнению с началом года, выросли на 70 процентов; более чем на 50 процентов повысился спрос на украшения и оформительские элементы для сада, а также – на мульчу и сосновую кору».