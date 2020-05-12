Профсоюзы: необходимо продолжить выплату компенсаций по зарплате

«По крайней мере, в первой фазе мы должны продолжить платить компенсацию по зарплате в тех секторах, где есть надежда на восстановление рынка, но это не произойдет так быстро», - сказал председатель Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон.

«К сожалению, мы вложили в первый раунд пособий от Кассы по безработице 90% своих возможностей, чтобы продолжить, нам точно потребуется государственное финансирование. Мы не считаем правильным брать деньги только из резервов, предусмотренных для безработных, которые могут нам очень понадобиться в ближайшие годы, особенно, поскольку для правительств в Евросоюзе созданы специальные каналы финансирования, через которые можно профинансировать такие меры поддержки. Правительственное финансирование не должно быть равно нулю», - пояснил Петерсон.

На сегодняшней трехсторонней встрече с премьер-министром и работодателями профсоюзы также собираются говорить о гибкости на примере торгового сектора. Профсоюзы согласны с этим, если эта гибкость будет достигнута путем сбалансированного соглашения.

«Мы неоднократно обращали внимание на то, что необходимость в гибкости в секторах очень различна и возможности работников акцептировать такую гибкость тоже отличаются по секторам. Мы признаем Союзов торговцев и Профсоюз работников обслуживания и торговли, которые предприняли переговоры и движутся в сторону решения. Мы призываем и другие отрасли, заинтересованные в гибких решениях, к открытому договору», - добавил Петерсон.