Вт, 12.05.2020
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  • В Таллинне пьяный водитель пытался скрыться от полиции: его выслали из страны

Видео ⟩ В Таллинне пьяный водитель пытался скрыться от полиции: его выслали из страны

ФОТО: скриншот

В начале мая сотрудники Ляэне-Харьюского отделения полиции при патрулировании в Нымме получили от двух женщин информацию, что в районе передвигается автомобиль с подозрительным стилем езды. Вскоре полицейские заметили автомобиль, но водитель проигнорировал приказ остановиться.

Через некоторое время водитель все-таки остановился и во время проверки выяснилось, что за рулем был 24-летний гражданин третьих стран, который отказался от сотрудничества с полицией и утверждал, что вовсе не управлял машиной.

Как пишет в соцсетях Центр по надзору за дорожным движением, рассказывание сказок все-таки не помешало проведению необходимых мероприятий и из взятых в больнице анализов выяснилось, что содержание алкоголя в организме водителя было настолько большим, что надо было начинать уголовное производство.

В рамках упрощенного производства Харьюский уездный суд решил ранее ненаказываемого мужчину отправить за решетку на 30 дней и в качестве дополнительного наказания выслать его из Эстонской Республики с запретом на въезд на пять лет. Также он должен будет покрыть расходы на уголовное производство.

«Благодарим тех людей, которые своими наблюдениями делятся с полицией. Благодаря вам на дорогам гораздо безопаснее», - отметил Центр надзора за дорожным движением.

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