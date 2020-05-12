Видео ⟩ В Таллинне пьяный водитель пытался скрыться от полиции: его выслали из страны

Через некоторое время водитель все-таки остановился и во время проверки выяснилось, что за рулем был 24-летний гражданин третьих стран, который отказался от сотрудничества с полицией и утверждал, что вовсе не управлял машиной.

Как пишет в соцсетях Центр по надзору за дорожным движением, рассказывание сказок все-таки не помешало проведению необходимых мероприятий и из взятых в больнице анализов выяснилось, что содержание алкоголя в организме водителя было настолько большим, что надо было начинать уголовное производство.

В рамках упрощенного производства Харьюский уездный суд решил ранее ненаказываемого мужчину отправить за решетку на 30 дней и в качестве дополнительного наказания выслать его из Эстонской Республики с запретом на въезд на пять лет. Также он должен будет покрыть расходы на уголовное производство.