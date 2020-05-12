Вт, 12.05.2020
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Сдавать госэкзамены отказались менее 20 процентов абитуриентов

Ситуация с госэкзаменами для гимназистов в этом году по-прежнему остается неясной.

ФОТО: Arved Breidaks

Сдавать государственные экзамены в этом году отказались 17% абитуриентов, то есть чуть меньше 3000 человек, передает Rus.ERR.

Заведующая отделом оценивания Innove Аули Удде сказала в интервью радиопрограмме Vikerhommik на Vikerraadio, что в конце января до введения чрезвычайного положения в Эстонии было известно о 18 551 сдающих экзамены, сейчас сдавать экзамены планируют приблизительно 15 300 абитуриентов.

«На мой взгляд, это хороший результат. По состоянию на утро 12 мая, можно сказать, что госэкзамены состоятся, ученики хотят их сдавать», - сказала Удде, добавив, что больше всего было отказов было от экзаменов по математике - 1900.

В связи с распространением коронавируса и введением чрезвычайного положения правительство решило, что абитуриенты могут решить, хотят ли они сдавать госэкзамены.

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