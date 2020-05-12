Вт, 12.05.2020
Выбрасывайте прямо сейчас свое старое меню и начинайте готовить блюда, которые ваш потребитель действительно желает и готов покупать. Игорь Бурлаков
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Такие балконы, как в этой пярнуской квартире, встречаются чрезвычайно редко

Фото ⟩ Такие балконы, как в этой пярнуской квартире, встречаются чрезвычайно редко

Võimsa terrassiga kahetoaline korter Pärnus.

ФОТО: KV.EE

В Пярну продается квартира с необычной планировкой и огромным балконом, передает портал Kodustiil.

Отделка двухкомнатной квартиры площадью 61 м2, расположенной на третьем этаже, выполнена с использованием только натуральных материалов. Квартира с особым дизайном интерьера поменяет хозяина за 110 000 евро.

Квартира в Пярну.

ФОТО: KV.EE

В квартире с высокими потолками есть спальня, кухня-гостиная с открытой планировкой, ванная комната и большой балкон, на котором так приятно проводить теплые летние деньки. В квартире дубовый паркет, потолки из сосновых досок и сделанные на заказ радиаторы. 

Квартира в Пярну.

ФОТО: KV.EE

С этим заманчивым предложением легко ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ