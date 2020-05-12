Фото ⟩ Такие балконы, как в этой пярнуской квартире, встречаются чрезвычайно редко

Отделка двухкомнатной квартиры площадью 61 м2, расположенной на третьем этаже, выполнена с использованием только натуральных материалов. Квартира с особым дизайном интерьера поменяет хозяина за 110 000 евро.

В квартире с высокими потолками есть спальня, кухня-гостиная с открытой планировкой, ванная комната и большой балкон, на котором так приятно проводить теплые летние деньки. В квартире дубовый паркет, потолки из сосновых досок и сделанные на заказ радиаторы.