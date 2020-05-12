Чтобы помочь этой фирме, каждому жителю страны придется отдать около 200 евро

Компания Tallink основана в 1989 году. Ее создателем были на то время акционерное общество Eesti Merelaevandus и финское предприятие Palkiühtema, которое занималось производством срубов.

В 1993 году международное предприятие покинули финские партнеры. И стопроцентный пакет акций перешел AS Eesti Merelaevandus. В начале 90-х под флагом Tallink ходили пассажирское судно «Георг Отс», «Таллинк» и товарный паром «Транс-Эстония».

В 1994 году партнером Eesti Merelaevandus стал Энн Рохула, который организовал между Таллинном и Хельсинки сообщение на катамаранах. Поворотным для компании стал 1996 год, когда она перешла в руки нынешних собственников. Владельцами Tallink сегодня являются Энн Пант, Айн Хансшмидт, Калев Ярвелилль и Тойво Ниннас. В 90-х Энн Пант был государственным чиновником. Тойво Ниннас - второй крупный собственник компании Tallink, в это время был также на госслужбе. А точнее - гендиректором эстонского судоходства. В 1997 году Ниннас становится председателем совета Tallink. Третий крупный владелец компании - Калев Ярвелилль, был в 90х тоже чиновником. Вместе с Пантом он служил в Минфине, где Ярвелилль занимал пост вице-канцлера. В 1996 году последний становится гендиректором Налогового департамента. Интересно, что когда Ярвелилль сложил свои полномочия, то сначала не говорил, куда дальше уходит. Свое решение он тогда прокомментировал так: «У меня не было планов всю жизнь заниматься государственными делами. Поступило одно интересное предложение и я решил его принять».

Так что, три нынешних крупных владельца Tallink перешли в компанию прямиком из госучреждений. А на своих прежних постах они занимались тем, что контролировали деятельность судоходной фирмы. Последним в правление компании попал Айн Хансшмидт, до того возглавлявший банк, финансировавший покупку Tallink. О его доле в компании стало известно лишь после 2005 года - спустя почти десять лет после заключения сделки.

Автор передачи Катрин Луст попросила Ханнеса Вескимяги - в прошлом специалиста Swedpank, проанализировать запрос Tallink на оказание помощи в размере 200 млн евро. По мнению Вескимяги, компания в последние годы вела себя недружелюбно по отношению к государству, а теперь просит у последнего огромные суммы. «Tallink переиграл государство, когда послал куда подальше Таллиннский порт и решил в сотрудничестве с Таллинном отстраивать причалы», - считает она.

Вескимяги имеет в виду проект нового Таллинского порта и Рейди-теэ, который по большей части предназначался для обслуживания линии Таллинн-Хельсинки. Теперь же крупный клиент Таллиннского порта сообщил, что намерен в сотрудничестве с Таллинном отстроить рядом с Горхоллом свой собственный порт. И так государство останется без портовых сборов.

В середине апреля Tallink сообщил, что нуждается в госпомощи до 200 млн евро. И когда в LHV предложили свою помощь, то председатель правления компании Пааво Ныгене заявил в эфире «Первой студии», что это было грабительское предложение, которое противоречило деловой этике.

По словам Вескимяги, предложение LHV было самым обычным и учитывало, как нынешнюю ситуацию, так и положение компании. «Я видел их финансовые показатели. Управление достаточно консервативное. Собственный капитал в районе 55 процентов. Это было действительно сильное предприятие и, думаю, что это они и использовали, когда собирались построить свой порт», - говорит он. По словам Вескимяги, консультировавшего крупные предприятия во время кризиса, именно такие условия банки и предлагают таким компаниям в сходных ситуациях.

Ныгене прокомментировать передаче Kuuuurija ситуацию в Tallink отказался.