Чтобы помочь этой фирме, каждому жителю страны придется отдать около 200 евро

Несколько недель назад мы впервые услышали о том, что в условиях чрезвычайного положения компании Tallink необходимо от государства финансовое вливание на 200 млн евро. Чтобы собрать такую сумму, необходимо, чтобы практически каждый житель Эстонии отдал из своего кармана примерно 200 евро. Поэтому передача Kuuuurija решила разобраться, что из себя представляет Tallink и достойна ли фирма такого финансирования.
Компания Tallink основана в 1989 году. Ее создателем были на то время акционерное общество Eesti Merelaevandus и финское предприятие Palkiühtema, которое занималось производством срубов.
В 1993 году международное предприятие покинули финские партнеры. И стопроцентный пакет акций перешел AS Eesti Merelaevandus. В начале 90-х под флагом Tallink ходили пассажирское судно «Георг Отс», «Таллинк» и товарный паром «Транс-Эстония».
В 1994 году партнером Eesti Merelaevandus стал Энн Рохула, который организовал между Таллинном и Хельсинки сообщение на катамаранах. Поворотным для компании стал 1996 год, когда она перешла в руки нынешних собственников. Владельцами Tallink сегодня являются Энн Пант, Айн Хансшмидт, Калев Ярвелилль и Тойво Ниннас. В 90-х Энн Пант был государственным чиновником. Тойво Ниннас - второй крупный собственник компании Tallink, в это время был также на госслужбе. А точнее - гендиректором эстонского судоходства. В 1997 году Ниннас становится председателем совета Tallink. Третий крупный владелец компании - Калев Ярвелилль, был в 90х тоже чиновником. Вместе с Пантом он служил в Минфине, где Ярвелилль занимал пост вице-канцлера. В 1996 году последний становится гендиректором Налогового департамента. Интересно, что когда Ярвелилль сложил свои полномочия, то сначала не говорил, куда дальше уходит. Свое решение он тогда прокомментировал так: «У меня не было планов всю жизнь заниматься государственными делами. Поступило одно интересное предложение и я решил его принять».
Так что, три нынешних крупных владельца Tallink перешли в компанию прямиком из госучреждений. А на своих прежних постах они занимались тем, что контролировали деятельность судоходной фирмы. Последним в правление компании попал Айн Хансшмидт, до того возглавлявший банк, финансировавший покупку Tallink. О его доле в компании стало известно лишь после 2005 года - спустя почти десять лет после заключения сделки.
Автор передачи Катрин Луст попросила Ханнеса Вескимяги - в прошлом специалиста Swedpank, проанализировать запрос Tallink на оказание помощи в размере 200 млн евро. По мнению Вескимяги, компания в последние годы вела себя недружелюбно по отношению к государству, а теперь просит у последнего огромные суммы. «Tallink переиграл государство, когда послал куда подальше Таллиннский порт и решил в сотрудничестве с Таллинном отстраивать причалы», - считает она.
Вескимяги имеет в виду проект нового Таллинского порта и Рейди-теэ, который по большей части предназначался для обслуживания линии Таллинн-Хельсинки. Теперь же крупный клиент Таллиннского порта сообщил, что намерен в сотрудничестве с Таллинном отстроить рядом с Горхоллом свой собственный порт. И так государство останется без портовых сборов.
В середине апреля Tallink сообщил, что нуждается в госпомощи до 200 млн евро. И когда в LHV предложили свою помощь, то председатель правления компании Пааво Ныгене заявил в эфире «Первой студии», что это было грабительское предложение, которое противоречило деловой этике.
По словам Вескимяги, предложение LHV было самым обычным и учитывало, как нынешнюю ситуацию, так и положение компании. «Я видел их финансовые показатели. Управление достаточно консервативное. Собственный капитал в районе 55 процентов. Это было действительно сильное предприятие и, думаю, что это они и использовали, когда собирались построить свой порт», - говорит он. По словам Вескимяги, консультировавшего крупные предприятия во время кризиса, именно такие условия банки и предлагают таким компаниям в сходных ситуациях.
Ныгене прокомментировать передаче Kuuuurija ситуацию в Tallink отказался.
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