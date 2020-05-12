Жительница Ласнамяэ: это правда, что магазин Lidl откроют только осенью?

Пресс-секретарь Lidl Катрин Сеппель поблагодарила читательницу за проявленный интерес, а также сообщила, что пока еще рано говорить о точных сроках открытия.

«Могу лишь сказать, что обычно Lidl одновременно открывает несколько магазинов. Когда сроки открытия будут ясны, мы обязательно известим об этом общественность», - сказала она.

Напомним, что осенью прошлого года Rus.Postimees писал о том, что некоторые жители Ласнамяэ стали собирать подписи, чтобы не допустить строительства магазина. По их мнению, появление магазина Lidl повлечет за собой колоссальные пробки и усугубит уже имеющиеся проблемы с парковкой.