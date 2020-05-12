Жительница Ласнамяэ: это правда, что магазин Lidl откроют только осенью?

«Я на днях общалась с подругой, у которой сын строитель. Один из объектов, где он работает — новый магазин Lidl на улице Тяхесаю. Как я поняла, ходят слухи, что он может открыться только осенью. Неужели это правда? А выглядит достроенным. Уже и парковку сделали», - обратилась в редакцию Rus.Postimees читательница Инга.
Пресс-секретарь Lidl Катрин Сеппель поблагодарила читательницу за проявленный интерес, а также сообщила, что пока еще рано говорить о точных сроках открытия.
«Могу лишь сказать, что обычно Lidl одновременно открывает несколько магазинов. Когда сроки открытия будут ясны, мы обязательно известим об этом общественность», - сказала она.
Напомним, что осенью прошлого года Rus.Postimees писал о том, что некоторые жители Ласнамяэ стали собирать подписи, чтобы не допустить строительства магазина. По их мнению, появление магазина Lidl повлечет за собой колоссальные пробки и усугубит уже имеющиеся проблемы с парковкой.
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