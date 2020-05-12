Вт, 12.05.2020
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  • В Тартумаа был пойман пьяный мужчина за рулем трактора: он ехал на нем за водкой
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В Тартумаа был пойман пьяный мужчина за рулем трактора: он ехал на нем за водкой

Трактор. Фото иллюстративное.

ФОТО: Priit Verlin

Вечером в понедельник полицейские отстранили от вождения мужчину, который вел трактор, хотя был сильно пьян и без прав. Даже его транспортное средство было не зарегистрировано, пишет Postimees.

Около 18 часов полицейские заметили в волости Пейпсияэре в Тартумаа незарегистрированный трактор T40. «Полицейские решили проверить транспортное средство и дали сигнал остановиться. Водитель остановился у края дороги и при проверке стало ясно, что мужчина сильно пьян. Более того, у него нет водительских прав», - рассказывает руководитель патрульной службы Тарту Майдо Кольк.

Мужчину в возрасте 64 лет отстранили от вождения и доставили в арестный дом. «Хотя из-за опьянения мужчина не очень хорошо ориентировался в пространстве, а его речь был путанной и затрудненной, он все же смог объяснить полицейским, что отправился на тракторе из дома в магазин, чтобы купить водки, потому она дома закончилась», - объяснил Кольк.

По его словам, учитывая состояние трактора и оценивая реакцию водителя, - настоящее чудо, что он встретился с полицейскими, а не съехал в кювет или столкнулся со встречным автомобилем. Кольк призвал людей быть внимательными к другим водителям на дорогах и звонить на номер 112, если на пути встречается автомобиль с подозрительным стилем вождения.

На сегодняшний день в Южной-Эстонии были отстранены от вождения 550 пьяных водителей, из них 200 были задержаны в Тартумаа.

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