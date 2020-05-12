В Тартумаа был пойман пьяный мужчина за рулем трактора: он ехал за водкой

Около 18 часов полицейские заметили в волости Пейпсияэре в Тартумаа незарегистрированный трактор T40. «Полицейские решили проверить транспортное средство и дали сигнал остановиться. Водитель остановился у края дороги и при проверке стало ясно, что мужчина сильно пьян. Более того, у него не было водительских прав», - рассказывает руководитель патрульной службы Тарту Майдо Кольк.

Мужчину в возрасте 64 лет отстранили от вождения и доставили в арестный дом. «Хотя из-за опьянения мужчина не очень хорошо ориентировался в пространстве, а его речь была путанной и затрудненной, он все же смог объяснить полицейским, что направляется в магазин за водкой, поскольку дома она закончилась», - объяснил Кольк.

По его словам, учитывая состояние трактора и оценивая реакцию водителя, - настоящее чудо, что он встретился с полицейскими, а не съехал в кювет или не столкнулся со встречным автомобилем. Кольк призвал людей быть внимательными к другим водителям на дорогах и звонить по номеру 112, если на пути встречается автомобиль с подозрительным стилем вождения.