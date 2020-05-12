Хитрости, с помощью которых можно развлечь сидящих дома детей

Чтобы разнообразить домашнюю рутину, сотрудники Samsung собрали несколько полезных и увлекательных занятий для совместного досуга с детьми.

1. Офис для всей семьи

Родители – не единственные члены семьи, которые могут чувствовать себя важными и занятыми в домашнем офисе. Поскольку для большинства учеба до конца этого учебного года так и продолжится на дому, можно поиграть с детьми в один большой домашний офис. Разумеется, у каждого должна быть своя должность, будь то креативный директор или специалист по качеству. Так дети смогут почувствовать себя ответственным взрослым, а уроки будут сделаны лучше. Чтобы мотивировать детей к выполнению домашних заданий, помимо должностей им можно раздать и необходимые рабочие инструменты: например, ведро, в которое после окончания школьного дня нужно собрать все игрушки.

2. Цвета и стиральная машина

Детсадовцам, несомненно, очень интересно принимать участие в домашних делах. Есть занятие, от выполнения которого не отказывался еще ни один малыш. Это – сортировка белья перед стиркой по цветам. Складывание белья в разноцветные кучи может надолго занять ребенка, но и саму стирку можно сделать увлекательной – например люк стиральной машины Samsung AddWash приоткрывается и во время стирки, так что в машину можно добавлять забытые вещи.

3. Мозаика для холодильника

Несомненно, одной из самых интересных игровых площадок дома является холодильник. В качестве развлечения можно попросить детей достать из холодильника все содержимое, что позволит родителям протереть полки и стенки. Детям же можно поручить поставить продукты, банки и коробки назад, придумав систему хранения, чтобы в следующий раз найти нужное было проще. С детьми помладше продукты можно сложить в холодильник вместе, попутно объясняя, почему овощи и фрукты хранятся в нижних ящиках, а сладости – на самых верхних полках.

4. Охота за сокровищами

Независимо от возраста охота за сокровищами – занятие увлекательное для всех. Из банки или какой-нибудь коробки можно сделать сундук с сокровищами, спрятанное в котором богатство нужно искать на время. Сокровищами могут послужить авторучка, телефон или бумажка со следующим заданием, выполнение которого приведет к подсказке для поиска очередного клада. Бояться того, что в ходе такой охоты за сокровищами дорогой смартфон может потеряться, не стоит. Охота за сокровищами – замечательная игра, в ходе которой можно заодно протереть пыль за шкафами и под кроватями, поскольку по каким-то причинам именно там дети в первую очередь начинают искать клад.

5. Домашние растения