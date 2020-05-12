Дом Хопнера приглашает на видеолекцию о средневековых городах и Любекском городском праве

Любекское городское право, наряду с Готландским, Гамбургским, Магдебургским, Кульмским долгое время было определяющим для средневековых европейских городов. Более сотни крупных поселений побережья Балтийского моря, в первую очередь членов Ганзейского союза, получив от Любека привилегию на использование его норм и правил, одновременно признали суд Любека высшей инстанцией для разрешения своих споров.

В 1248 году датский король Эрик IV пожаловал Таллинну Любекское городское право. Зачем, в противовес понятному стремлению к укреплению своего могущества, король добровольно отдал власть в молодом городе магистрату? Было ли Любекское право первым городским правом в Таллинне? Почему Любекское городское право не распространялось на Верхний город? Почему ратманам не платили зарплату? Чем была вызвана жестокость наказаний по Любекскому праву? Могла ли женщина, приговоренная в городе к смертной казни, спасти свою жизнь, выйдя замуж за палача? На все эти вопросы, а также на многие другие, можно будет найти ответ на этой лекции.