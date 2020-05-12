Чрезвычайное сообщение ⟩ Изменение постановления Правительства Республики No 15 от 15 марта 2020 года «Временное возобновление пограничного контроля на внутренней границе и охраны государственной границы»

Статья 1. Временное возобновление пограничного контроля на внутренней границе и охраны государственной границы

В постановление Правительства Республики No 15 от 15 марта 2020 года «Временное возобновление пограничного контроля на внутренней границе и охраны государственной границы» вносятся следующие изменения:

1) текст статьи 1 считается частью 1 и статья дополняется частью 2 в следующей формулировке:

«(2) На государственной границе между Эстонской Республикой и Латвийской Республикой не будет временно возобновляться пограничный контроль, а также не будет осуществляться охрана государственной границы.»;

2) часть 1 статьи 2 формулируется следующим образом:

«(1) При временном возобновлении пограничного контроля на внутренней границе при въезде в государство и временном возобновлении охраны государственной границы к проверке лиц и транспортных средств при пересечении государственной границы при необходимости применяются требования, введенные для охраны внешней границы и пограничного контроля, с целью установить пересекающее границу лицо и цель его поездки»;

3) части 2 и 4 статьи 2 признаются недействительными; 4) пункт 3 статьи 3 признается недействительным;

5) статьи 5 и 6 признаются недействительными.

Статья 2. Вступление постановления в силу

Постановление вступает в силу 15 мая 2020 года.

Юри Ратас Премьер-министр

Мартин Хельме Министр финансов