На выход Ида-Вирумаа из коронакризиса будет выделено 19 миллионов евро

В связи с возникшим кризисом в течение двух лет государственная поддержка региона составит 19 миллионов евро.

«Пакет кризисной помощи предусматривает снижение экологического налога на складирование золы и временное компенсирование платы за использование выкачиваемой из карьеров и шахт воды. Также будет временно разрешено использование маркированного топлива для работающих в карьерах техники и оборудования», - пояснил Дмитриев.

«Поскольку сланцевую золу исключили из списка опасных отходов, то ставка налога на нее будет уравнена со ставкой налога на пустую породу с 1 мая до конца этого года. Эта мера обойдется государству в 7,1 млн евро», - добавил он.

По словам Дмитриева, до конца апреля 2022 года для занятой на карьерах техники и оборудования (не передвигающихся по дорогам общего пользования) будет разрешено использование маркированного топлива. Стоимость этой меры составит 10,14 млн евро. Также с первого января и до конца этого года предприятиям сланцевого сектора из резервного фонда будет компенсировано 30% от платы за использование выкачиваемой из карьеров и шахт воды. Для этого предусмотрены 1,94 млн евро. Помимо этого, предприятия могут обращаться в фонд Kredex за займом или поручительством по кредиту.

«Поступления с налога на рабочую силу от предприятий сланцевого сектора составляют 59 млн евро в год, в виде других налогов и различных плат – около 50 млн евро в год. Если деятельность предприятий будет нарушена, то государство лишится эти доходов. Поэтому предусмотренные пакетом кризисной помощи меры являются окупаемыми и пропорциональными», - пояснил Дмитриев.