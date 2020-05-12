Эксперты опасаются усиления терроризма из-за коронавируса

В Ираке и Сирии на фоне пандемии вновь усилилась группировка "Исламское государство", констатирует Институт исследования проблем мира SIPRI. Эксперты уверены, что обвал экономики лишь усугубит конфликты во всех регионах, пишет DW.
Директор Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) Дэн Смит опасается усиления терроризма на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2. "Это особенно касается Ирака и Сирии. В Ираке уже наблюдаются признаки восстановления активности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)", - заявил Смит в интервью изданиям группе Funke, обнародованном во вторник, 12 мая.
Он отметил, что в Йемене конфликт может только усугубиться, а в Афганистане следует ожидать усиления исламского радикального движения "Талибан". По мнению Смита, новая эскалация напряженности возможна в регионе Африканского Рога и в западной части Сахары, например в Нигерии или Мали, поскольку из-за распространения коронавирусной инфекции государственная инфраструктура очень ослабла, и люди не получают нужной поддержки. "Некоторые поэтому присоединятся к вооруженным формированиям, обещающим, к примеру, доступ к продовольствию", - пояснил директор SIPRI.
International Crisis Group о пандемии: "Начало эры беспорядков"
Президент аналитического центра International Crisis Group Роберт Мэлли также ожидает усиления напряженности в мире. "Обвал экономики вследствие кризиса, вызванного коронавирусом, будет иметь последствия для всех очагов конфликта. Мы находимся в начале эры беспорядков, которые будут нарастать в одной стране за другой", - сказал он.
Мэлли, который при президенте США Бараке Обаме занимал должность координатора Белого дома по Ближнему Востоку, отметил, что и до начала пандемии многие выходили на улицу в знак протеста против политики в Гонконге, Ираке, Судане, Ливане, Алжире или Латинской Америке. "Исконные причины, такие как длительная рецессия, нехватка продовольствия рабочих мест и необходимого для проживания дохода вследствие пандемии лишь усугубятся", - прогнозирует Роберт Мэлли.