Эксперты опасаются усиления терроризма из-за коронавируса

Директор Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) Дэн Смит опасается усиления терроризма на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2. "Это особенно касается Ирака и Сирии. В Ираке уже наблюдаются признаки восстановления активности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)", - заявил Смит в интервью изданиям группе Funke, обнародованном во вторник, 12 мая.

Он отметил, что в Йемене конфликт может только усугубиться, а в Афганистане следует ожидать усиления исламского радикального движения "Талибан". По мнению Смита, новая эскалация напряженности возможна в регионе Африканского Рога и в западной части Сахары, например в Нигерии или Мали, поскольку из-за распространения коронавирусной инфекции государственная инфраструктура очень ослабла, и люди не получают нужной поддержки. "Некоторые поэтому присоединятся к вооруженным формированиям, обещающим, к примеру, доступ к продовольствию", - пояснил директор SIPRI.

International Crisis Group о пандемии: "Начало эры беспорядков"

Президент аналитического центра International Crisis Group Роберт Мэлли также ожидает усиления напряженности в мире. "Обвал экономики вследствие кризиса, вызванного коронавирусом, будет иметь последствия для всех очагов конфликта. Мы находимся в начале эры беспорядков, которые будут нарастать в одной стране за другой", - сказал он.