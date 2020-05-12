Русский театр Эстонии сыграет спектакль «Похороны по-эстонски» под открытым небом

Пьеса «Похороны по-эстонски» Андруса Кивиряхка имела сенсационный успех в Эстонии. Что и неудивительно, ведь она повествует об одной эстонской семье, за историей которой скрываются тысячи подобных историй ячеек нашего общества. Любовь зрителей снискал и одноименный спектакль Русского театра Эстонии — яркий, многомерный и в чем-то неожиданный. Каждый зритель находит в нем свою правду жизни, задорно смеясь и тут же глубоко задумываясь над остроумными и глубокими диалогами.

В августе труппа театра представит спектакль в новом формате, сыграв его в Эстонском музее под открытым небом в Виймси. Что может быть лучше после долгого периода самоизоляции? А учитывая тематику постановки, нельзя не отметить, что место проведения данного проекта и его антураж наделяет спектакль новыми красками и смыслами, Наслаждайтесь искусством на свежем воздухе, сохраняя безопасную дистанцию!

В спектакле заняты Эдуард Тее, Катрин Сутть, Лариса Саванкова, Артём Гареев, Сергей Черкасов, Леонид Шевцов, Юрий Жилин, Елена Яковлева, Екатерина Кордас. Спектакли пройдут 1, 2, 8 и 9 августа в 18:00; 4, 5, 6 и 7 августа в 19:00. Для зрителей двери музея открываются за 1 час до начала спектакля. Билеты на спектакли Русского театра Эстонии можно приобрести в кассе театра, в пунктах продажи Piletilevi, Piletimaailm.