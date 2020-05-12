Из торгового центра T1 Mall of Tallinn уходит еще один магазин

«Книжный магазин Raamatukodu, работавший в Таллинне в торговом центре T1 Mall of Tallinn с ноября 2018 года, с 11 мая прекращает свою деятельность», - сообщило предприятие своим клиентам, добавив, что в дальнейшем Raamatukodu будет существовать только как э-магазин.

Т1 планирует найти вместо Raamatukodu какой-нибудь другой книжный магазин, но конкретных договоренностей пока не было достигнуто. «Мы хотели бы, чтобы книги, как таковые, были у нас представлены», - заявил руководитель T1 Аллан Реммелькоор, пообещав заняться этим вопросом.