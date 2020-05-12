В первый день приема ходатайств предприниматели завалили EAS заявлениями на пособия

Начиная с понедельника предприниматели Эстонии могли подавать ходатайства целевому учреждению Фонд развития предпринимательства (EAS) о получении кризисных пособий туристическим предприятиям и пособия на компенсацию ущерба малым предпринимателям. В течение первого дня было подано более 2500 ходатайств.
Почти 1500 ходатайств было связано с частичным возмещением убытков малых предпринимателей и остальные — ходатайства на оказание поддержки предприятиям туристического сектора.
По состоянию на вечер понедельника бюджет пособия на поддержку туристических аттракционов в 1,5 млн евро был исчерпан и EAS завершил принятие ходатайств от этой группы предпринимателей.
По той же причине EAS в понедельник вечером прекратил прием ходатайств от работающих на островах туристических предприятий, для которых правительство выделило отдельные бюджетные средства. В то же время, предприниматели-островитяне могут продолжить ходатайствовать о пособиях в общем порядке.
Как сообщило EAS, пока прием ходатайств продолжается.
Правительство ранее приняло решение выделить 25 млн евро на поддержку предприятий туристического сектора и 10 млн евро на поддержку малых и микропредприятий.