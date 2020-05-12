«Вдруг замигал красный треугольник»: чему рады и чего боятся студенты

Из-за коронавируса некоторые высшие учебные заведения решили перенести защиту выпускных работ в онлайн. Многие студенты такому решению только обрадовались, но возникли и опасения — все ли пройдет гладко?
Студентка ТЛУ Лаура (имя изменено, настоящее имя редакции известно) рассказала Rus.Postimees, что ее курсу предстоит защита диплома по видеосвязи с помощью программы Zoom. «Лично я считаю это хорошей идеей: хотя по радио каждую секунду подчеркивают, что кризисная ситуация идет на спад, вирус все-таки не исчез. Теперь, когда крупные торговые центры снова открыты, нас может ждать следующая волна заболевших, и я не хочу поспособствовать этому, - говорит она. - Кроме того, защита в Zoom больше не является чем-то чуждым, поскольку студенты в течение половины семестра могли попрактиковаться в использовании этой программы. Я считаю, что гораздо приятнее защищать диплом за своим домашним компьютером, поскольку и нервничать будешь меньше».
Безусловно, есть и опасения. «Одним из моментов, который тревожит студентов в случае защиты через Zoom, может быть отсутствие технического оборудования, но, например, выпускникам моей специальности был прямо задан вопрос, есть ли у кого-то проблемы с компьютером, камерой или подключением к интернету. Поскольку все выпускники заверили, что у них нет проблем с пребыванием в Zoom, технический вопрос для нас роли не играет, - говорит Лаура. - Но я все-таки буду держать кулаки, чтобы в день защиты интернет-соединение меня внезапно не подвело».
Лаура отметила, что ее сокурсники с воодушевлением восприняли возможность защитить диплом в стенах родного дома: «Когда я спросила у однокурсников, довольны ли они защитой в Zoom или лучше бы пошли в университет, все единодушно поддержали Zoom. К счастью, другие студенты также осознают опасность вируса и считают, что защищать диплом дома удобнее».
Не так страшен черт
По словам выпускницы магистратуры Тартуского университета Анастасии (фамилия редакции известна), когда она и ее однокурсники узнали, что защита будет происходить через видеосвязь с помощью программы Microsoft Teams, это вызвало двоякие чувства: «С одной стороны, мы почувствовали облегчение, что защита не переносится на неопределенное время и учебу можно будет закончить вовремя, а с другой стороны, вызывала беспокойство техническая часть. Насколько хорошим будет соединение? Будет ли меня слышно? Услышу ли я вопросы, которые мне задают?»
Она рассказала, что от них требовалось установить программу Microsoft Teams, иметь камеру, микрофон и интернет. «Университет рекомендовал нам использовать не WiFi, а кабельный интернет. Причина в том, что в системе сразу находится много людей - преподаватели, слушатели - и соединение через WiFi может прерваться, - говорит она. - У меня не было возможности использовать интернет через кабель, только WiFi. Это, конечно, беспокоило, поскольку не хотелось, чтобы в самый ответственный момент прервалось соединение».
Как проходила сама защита? «У нас был график. Перед самой защитой давалось 15 минут для того, чтобы зайти в систему, загрузить слайды и проверить, все ли работает. Также университет просил, чтобы на время защиты кроме нас никто из семьи не пользовался интернетом. Это было нужно для того, чтобы весь объем интернета достался нам, - рассказывает Анастасия. - Защита исследовательской работы длилась 30-35 минут. За 15 минут до своей защиты я зашла в систему и проверила, все ли работает. Все было прекрасно: мои слайды были видны, меня слышали и видели».
Защита прошла без каких-либо казусов, за исключением одного инцидента. «В какой-то момент замигал красный треугольник с восклицательным знаком - системе не хватало объема интернета, но при этом меня слышали и видели, соединение не прервалось. Мигающий треугольник быстро исчез, - говорит она. - Во время моей защиты в системе было около 15 человек: пять членов комиссии, в том числе руководитель моей работы и рецензент, а также мои однокурсники. Во время защиты у всех были выключены микрофоны. Когда настало время говорить рецензенту, она включила микрофон и мы с ней беседовали около 20-25 минут. Следующим этапом защиты были вопросы от слушателей и членов комиссии. Члены комиссии по очереди включали свои микрофоны и задавали вопросы. Если кто-то из студентов хотел задать вопрос, он должен был сначала написать сообщение и тогда глава комиссии предоставлял ему слово».
Если у самой Анастасии защита прошла без помех, у некоторых ее однокурсников возникали проблемы, например, не всегда было слышно преподавателя. «Проблема решалась очень легко: преподаватель повторял вопрос, в крайнем случае у него была возможность написать вопрос в чат, - уточнила она. - Преподаватели с пониманием относились к тому, что были некоторые помехи. В большинстве случаев защита прошла у всех без каких-либо заминок. Помехи были лишь у пары человек. Все прошло, как я и ожидала, система работала».
Анастасия отметила, что во многом студентам помогла пробная защита. «Каждый связывался со своим научным руководителем и смотрел, как работает система: включение и выключение микрофона, как начать видеочат и так далее. Загружали слайды и читали. Это очень помогло. Причем делали это не один, а целых два раза».
Стоит отметить, что далеко не все перешли на онлайн-систему. Например, лектор и руководитель отделения российских и восточноевропейских исследований Института гуманитарных наук ТЛУ Наталия Чуйкина сообщила, что они, как и многие другие, будут проводить защиты по старинке, но с учетом всех необходимых мер безопасности. «Мы решили, что наше отделение будет проводить защиты дипломных работ в аудитории в соответствии со всеми требованиями, которые предъявляются со стороны государства. Но в целом по институту большая часть преподавателей будет проводить экзамены онлайн, а аудиторно будет проводится всего примерно 35 предметов», - сказала она.