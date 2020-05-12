«Вдруг замигал красный треугольник»: чему рады и чего боятся студенты

Студентка ТЛУ Лаура (имя изменено, настоящее имя редакции известно) рассказала Rus.Postimees, что ее курсу предстоит защита диплома по видеосвязи с помощью программы Zoom. «Лично я считаю это хорошей идеей: хотя по радио каждую секунду подчеркивают, что кризисная ситуация идет на спад, вирус все-таки не исчез. Теперь, когда крупные торговые центры снова открыты, нас может ждать следующая волна заболевших, и я не хочу поспособствовать этому, - говорит она. - Кроме того, защита в Zoom больше не является чем-то чуждым, поскольку студенты в течение половины семестра могли попрактиковаться в использовании этой программы. Я считаю, что гораздо приятнее защищать диплом за своим домашним компьютером, поскольку и нервничать будешь меньше».

Безусловно, есть и опасения. «Одним из моментов, который тревожит студентов в случае защиты через Zoom, может быть отсутствие технического оборудования, но, например, выпускникам моей специальности был прямо задан вопрос, есть ли у кого-то проблемы с компьютером, камерой или подключением к интернету. Поскольку все выпускники заверили, что у них нет проблем с пребыванием в Zoom, технический вопрос для нас роли не играет, - говорит Лаура. - Но я все-таки буду держать кулаки, чтобы в день защиты интернет-соединение меня внезапно не подвело».

Лаура отметила, что ее сокурсники с воодушевлением восприняли возможность защитить диплом в стенах родного дома: «Когда я спросила у однокурсников, довольны ли они защитой в Zoom или лучше бы пошли в университет, все единодушно поддержали Zoom. К счастью, другие студенты также осознают опасность вируса и считают, что защищать диплом дома удобнее».

Не так страшен черт

По словам выпускницы магистратуры Тартуского университета Анастасии (фамилия редакции известна), когда она и ее однокурсники узнали, что защита будет происходить через видеосвязь с помощью программы Microsoft Teams, это вызвало двоякие чувства: «С одной стороны, мы почувствовали облегчение, что защита не переносится на неопределенное время и учебу можно будет закончить вовремя, а с другой стороны, вызывала беспокойство техническая часть. Насколько хорошим будет соединение? Будет ли меня слышно? Услышу ли я вопросы, которые мне задают?»

Она рассказала, что от них требовалось установить программу Microsoft Teams, иметь камеру, микрофон и интернет. «Университет рекомендовал нам использовать не WiFi, а кабельный интернет. Причина в том, что в системе сразу находится много людей - преподаватели, слушатели - и соединение через WiFi может прерваться, - говорит она. - У меня не было возможности использовать интернет через кабель, только WiFi. Это, конечно, беспокоило, поскольку не хотелось, чтобы в самый ответственный момент прервалось соединение».