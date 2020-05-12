«Будем здоровыми» ⟩ Жителей Эстонии призвали и дальше вести себя так, чтобы не допустить распространения COVID-19

Директор правительственной коммуникации Урмас Сеавер сказал, что главный посыл кампании – оставаться здоровыми. «Хотя в последние недели распространение вируса уменьшилось, он все же никуда не делся. Мы должны научиться жить рядом с ним, - подчеркнул Сеавер. – Предотвратить новые вспышки заболевания поможет сведение контактов в ближайшие месяцы к минимуму, мытье рук, готовность, заболев, оставаться дома, а при необходимости в дополнительной защите прикрывать в публичных местах нос и рот».

Творческое решение кампании построено на примерах, как просто избежать распространения вируса. «Мы также призываем ознакомиться с более чем 700 рекомендациями в формате вопроса-ответа, которые дополняются по мере развития ситуации и дают простой обзор советов и требований, установленных для борьбы с вирусом», - добавил Урмас Сеавер.

Необходимость в кампании, которая бы подчеркивала важность ответственного поведения, показывают тенденции, вырисовывающиеся из опросов общественного мнения. Если месяц назад все правила, необходимые для предотвращения распространения вируса, выполняли четыре человека из пяти (81%), но на данный момент этот показатель сократился до 65%. Также уменьшилось число людей, остающихся дома (с 58% до 48%). Несмотря на это жители Эстонии считают свое поведение достаточно осторожным.