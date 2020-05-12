Весенний народный забег в парке Паэ отменен из-за угрозы коронавируса

«Жители и гости Ласнамяэ с большим удовольствием принимают участие в соревнованиях по бегу, и пятый по счету народный забег состоится после того, как вирус будет побежден, - сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. - Мы просим всех любителей спорта и просто активных людей набраться терпения, продолжать поддерживать форму и дождаться разрешения на проведение массовых мероприятий. Дабы не потерять нужный настрой, приглашаем вас на совместную тренировку с восходящей звездой эстонской легкой атлетики Екатериной Миротворцевой. Для всех поклонников забега она подготовила видеоурок, с упражнениями для самостоятельных занятий на улице».