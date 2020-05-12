Команда "Феррари" объявила о прекращении сотрудничества с гонщиком Себастьяном Феттелем

Ранее сообщалось, что "Феррари" предлагала 32-летнему Феттелю продлить контракт на один сезон с понижением зарплаты с 34 до 12 миллионов евро, однако гонщик это предложение не принял, пишет Newsru.

Немец выступает за итальянскую "конюшню" с 2015 года. В прошлом сезоне он занял пятое место в зачете пилотов (240 очков), его партнер по команде монегаск Шарль Леклер стал четвертым (264).

Сезон 2020 года до сих пор не начался из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что первая гонка может пройти в июле в Австрии.

Scuderia Ferrari Mission Winnow and Sebastian Vettel decide not to extend their contracthttps://t.co/LMvLsJZiP8 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 12, 2020

"Финансовые вопросы не сыграли никакой роли в нашем совместном решении. Я не думаю о деньгах, когда речь идет о принятии определенных решений, и никогда этого не будет. Происходящее в последние несколько месяцев заставило многих из нас задуматься о том, каковы наши главные приоритеты в жизни. В новой ситуации нужен новый подход. Я найду время, чтобы поразмышлять о том, каким я сам вижу свое будущее", - заявил Себастьян.

Всего Феттель провел 101 Гран-при за "Феррари", одержал 14 побед и дважды становился вице-чемпионом. До перехода в итальянскую команду немец был пилотом "Ред Булл", где четыре раза подряд стал чемпионом мира (2010-2013).