Скончался лидер русских националистов Константин Крылов

Сегодня на 53-м году жизни скончался писатель, публицист и общественный деятель, один из лидеров националистов в России Константин Крылов, сообщают российские СМИ со ссылкой на семью покойного. 20 апреля Крылов пережил инсульт.
С 2005 года по 2007 Крылов возглавлял организацию Русское общественное движение, после 2007 года был президентом «РОД-Россия». С осени 2006 года он был членом ЦК Конгресса русских общин. C 2007 года возглавлял газету «Русский марш».
В период общественных волнений в 2011 и 2012 годах Крылов был одним из активных участников протестов против фальсификации результатов выборов в России.
В 2011 году против Константина Крылова возбуждено уголовное дело в связи с его публичным выступлением на митинге «Хватит кормить Кавказ», проходившем 22 октября 2011 года на Болотной площади в Москве. За это он был приговорён к 120 часам исправительных работ.