Скончался лидер русских националистов Константин Крылов

С 2005 года по 2007 Крылов возглавлял организацию Русское общественное движение, после 2007 года был президентом «РОД-Россия». С осени 2006 года он был членом ЦК Конгресса русских общин. C 2007 года возглавлял газету «Русский марш».

В период общественных волнений в 2011 и 2012 годах Крылов был одним из активных участников протестов против фальсификации результатов выборов в России.