У 20 000 жителей Эстонии могут возникнуть проблемы с налоговиками

Об этом BNS сообщила пресс-секретарь департамента Геа Отса, отметив, что на сегодня 15 000 деклараций или два процента их общего числа поданы на бумажных носителях. «Доля деклараций, поданных на бумаге, возрастет еще, когда мы со следующей недели откроем наши бюро», - сказала Отса.