У 20 000 жителей Эстонии могут возникнуть проблемы с налоговиками

По состоянию на понедельник, 11 мая Налогово-таможенному департаменту было подано 721 000 деклараций о доходах за прошлый год, ведомство ждет поступления еще порядка 20 000 деклараций.
Об этом BNS сообщила пресс-секретарь департамента Геа Отса, отметив, что на сегодня 15 000 деклараций или два процента их общего числа поданы на бумажных носителях. «Доля деклараций, поданных на бумаге, возрастет еще, когда мы со следующей недели откроем наши бюро», - сказала Отса.
Официальный срок подачи деклараций о доходах за 2019 год истек 30 апреля, однако из-за чрезвычайного положения, действующего в Эстонии, декларации можно подавать как в электронном виде, так и на бумаге дольше обычного.
Поскольку сейчас бюро департамента закрыты для посетителей, декларации на бумажных носителях можно подавать до конца июня.