Банк Эстонии: в первом квартале объемы активов эстонских пенсионных фондов сократились

Общий объем активов пенсионных и инвестиционных фондов Эстонии в первом квартале составил 5,71 млрд евро, сократившись на 0,35 млрд евро или на 6%, однако в годовом исчислении они выросли на 6%. Больше всего сократились объемы активов добровольных пенсионных фондов, сообщает Rus.ERR.
В первом квартале выросли только непубличные инвестиционные фонды, увеличившись на 3%, а в годовом исчислении рост составил 16%.
Больше всего в первом квартале сократились объемы добровольных пенсионных фондов (III пенсионная ступень), снизившись на 12%, а в годовом исчислении их рост составил 2%.
Общий объем активов обязательных пенсионных фондов (II пенсионная ступень) составил 4,46 млрд евро, сократившись в первом квартале на 6%, хотя в годовом исчислении они выросли на 5%. Взносы в обязательные пенсионные фонды составили 255 миллионов евро, рост в первом квартале составил 118%.