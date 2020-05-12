Банк Эстонии: в первом квартале объемы активов эстонских пенсионных фондов сократились

Общий объем активов пенсионных и инвестиционных фондов Эстонии в первом квартале составил 5,71 млрд евро, сократившись на 0,35 млрд евро или на 6%, однако в годовом исчислении они выросли на 6%. Больше всего сократились объемы активов добровольных пенсионных фондов, сообщает Rus.ERR.