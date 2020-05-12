​Как правильно: создаем огород в неудобном месте

В полутенистом огороде могут присутствовать и многочисленные цветочные культуры. Это настоящие цветочные деликатесы: лилейники, колокольчики, фиалки, примулы. У лилейника буро-желтого употребляют в пищу молодую зелень, у других видов — бутоны и цветки, они отлично подходят для салатов и украшения блюд. У примул съедобны молодые свежие и сушеные листья — они обладают приятным пряным запахом и сладким вкусом, а цветочные стрелки подойдут для витаминных салатов и супов. Из засушенных листьев бадана, которые мы привыкли выбрасывать, получается очень ароматный и полезный чай.

Огород в контейнерах — модная замена

Это отличный способ вырастить овощные и пряные растения, если выделить место под огород не удалось. На любом участке найдется залитый солнцем балкон, крыша дома, подоконник, лестница или патио — расположить контейнер можно даже на небольшом пространстве. Важное преимущество такого способа посадки — мобильность. Контейнеры можно передвигать с места на место, составлять различные композиции и при необходимости легко заменять одни другими. К тому же сейчас огород в контейнерах — это востребованное и модное направление в садоводстве. На рынке есть множество современных красивых материалов, имитирующих камень, бетон или дерево, при этом легких и обладающих хорошими теплоизоляционными свойствами.

Важно Большинство растений хорошо адаптируется к жизни в ограниченном пространстве и совершенно не страдает от небольших объемов. Надо только помнить, что сосуд должен быть высотой 20–25 см, иначе почва будет быстро пересыхать. Либо придумывайте альтернативные методы полива.

В контейнерах прекрасно себя чувствуют баклажан, перец и томаты. Хорошо развиваются салаты, пряные и ароматические травы, а также лук, морковь и капуста. Некоторые агрессивные, быстро разрастающиеся растения, такие как мята или хрен, в контейнерах не будут подавлять рост других растений и засорять посадки, как делают это в грунте. Прекрасно растет в ограниченном пространстве огурец, — его надо лишь защитить от ветров и предусмотреть опору, по которой он будет взбираться.

Теплолюбивые растения не способные зимовать в открытом грунте. Так, розмарин, растущий летом в горшке, осенью может переехать на кухонное окно. Селекционеры вывели большое количество овощных растений, созданных специально для контейнеров. Их отличает компактность, урожайность и высокая декоративность.

Проблема номер два: перепад высот

Конечно, на ровной поверхности строить грядки значительно проще, но небольшой перепад высоты, в несколько градусов, почти незаметен глазу человека, а польза от него очевидна. На таком участке талая и дождевая вода уходит легче, земля быстрее подсыхает и становится удобной для обработки. При небольшом наклоне не нужны сложные дорогостоящие дренажные сооружения — вода не будет застаиваться, оказывая негативное влияние на нежные культуры.