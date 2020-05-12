Как правильно: создаем огород в неудобном месте
Садовые участки не всегда идеальны с точки зрения высадки растений. Рельеф, микроклимат, условия освещенности — все это может казаться препятствием на пути к созданию огорода. Практикующий ландшафтный дизайнер портала Houzz объясняет, как выращивать овощи и травы даже в самых неудобных местах.
Для того, чтобы создать огород в неподходящем, на первый взгляд, месте, надо принимать нестандартные решения, предварительно все хорошо обдумав и просчитав. Расскажем, как решить две самые частые проблемы, возникающие при создании радующего глаз огорода.
Проблема номер один: участок в тени
Солнечный свет — обязательное условие для создания огорода, но не всегда это выполнимо. Большие деревья, стоящие в саду, лес, начинающийся сразу за забором, и любые постройки — свои и соседские — будут отбрасывать на участок тень. И первая задача — проанализировать, насколько затеняется участок, который вы хотите отвести под огород.
- Солнечный участок освещается солнцем в течение всего дня — это идеальный вариант для огорода.
- Полутенистый участок солнце освещает только 5–6 часов в сутки — сажать здесь можно те растения, которые любят именно такие условия освещения.
- Теневым называется участок, куда солнце заглядывает всего на пару часов в день — создать огород здесь будет сложно, но при желании возможно.
- Участок, находящийся в густой тени, который солнце не посещает вовсе (например, если он находится с северной стороны постройки), для огорода не подходит: в таких условиях захотят жить не все декоративные растения, что уж говорить о нежных огородных культурах.
Теневой участок — рай для салатов
Ассортимент овощных культур, растущих в тени, довольно ограничен, поэтому говорить о полноценном огороде не приходится. Тем не менее добрый десяток культур наберется — их можно комбинировать с тенеустойчивыми кустами и многолетниками. В первую очередь это ревень, кустовая фасоль, лук-порей, черемша, сельдерей, хрен.
Важно
Черемша быстро теряет свою декоративность, и к середине июня у нее отмирают листья. На том месте, где она пышно росла весной, окажется открытая земля, которую надо прикрывать соседними растениями. Хорошими партнерами для нее будет ревень, который своими крупными листьями прикроет образовавшиеся пустоты.
Любят тень и многие листовые овощи — на солнце они подгорают, а потому даже на открытых местах нуждаются в притенении. Это различные салаты (латук, кресс, руккола и т.д.), шпинат, горчица, мангольд. Более того, в тени эти зеленные овощи будут нежнее и сочнее. Из пряных трав для таких условий подойдет мята.
Полутенистый участок — огород с цветами
Если ваш теневой огородик будет освещаться солнечными лучами до пяти часов или тень будет легкая и светлая, то ассортимент культур можно увеличить — добавить кудрявую петрушку, редис, бобы, огуречную траву и вьющуюся фасоль. Можно даже посадить огурцы, так как на ярком солнце эта культура быстро стареет и перестает плодоносить, а в полутени будет радовать вас в течение длительного времени. Отличным растением для теневого огорода может стать земляника, которая и в природе растет в тени. Она обладает красивым габитусом, нежными белыми цветками, на смену которым приходят яркие капельки ягод.
В полутенистом огороде могут присутствовать и многочисленные цветочные культуры. Это настоящие цветочные деликатесы: лилейники, колокольчики, фиалки, примулы. У лилейника буро-желтого употребляют в пищу молодую зелень, у других видов — бутоны и цветки, они отлично подходят для салатов и украшения блюд. У примул съедобны молодые свежие и сушеные листья — они обладают приятным пряным запахом и сладким вкусом, а цветочные стрелки подойдут для витаминных салатов и супов. Из засушенных листьев бадана, которые мы привыкли выбрасывать, получается очень ароматный и полезный чай.
Огород в контейнерах — модная замена
Это отличный способ вырастить овощные и пряные растения, если выделить место под огород не удалось. На любом участке найдется залитый солнцем балкон, крыша дома, подоконник, лестница или патио — расположить контейнер можно даже на небольшом пространстве. Важное преимущество такого способа посадки — мобильность. Контейнеры можно передвигать с места на место, составлять различные композиции и при необходимости легко заменять одни другими. К тому же сейчас огород в контейнерах — это востребованное и модное направление в садоводстве. На рынке есть множество современных красивых материалов, имитирующих камень, бетон или дерево, при этом легких и обладающих хорошими теплоизоляционными свойствами.
Важно
Большинство растений хорошо адаптируется к жизни в ограниченном пространстве и совершенно не страдает от небольших объемов. Надо только помнить, что сосуд должен быть высотой 20–25 см, иначе почва будет быстро пересыхать. Либо придумывайте альтернативные методы полива.
В контейнерах прекрасно себя чувствуют баклажан, перец и томаты. Хорошо развиваются салаты, пряные и ароматические травы, а также лук, морковь и капуста. Некоторые агрессивные, быстро разрастающиеся растения, такие как мята или хрен, в контейнерах не будут подавлять рост других растений и засорять посадки, как делают это в грунте. Прекрасно растет в ограниченном пространстве огурец, — его надо лишь защитить от ветров и предусмотреть опору, по которой он будет взбираться.
Теплолюбивые растения не способные зимовать в открытом грунте. Так, розмарин, растущий летом в горшке, осенью может переехать на кухонное окно. Селекционеры вывели большое количество овощных растений, созданных специально для контейнеров. Их отличает компактность, урожайность и высокая декоративность.
Проблема номер два: перепад высот
Конечно, на ровной поверхности строить грядки значительно проще, но небольшой перепад высоты, в несколько градусов, почти незаметен глазу человека, а польза от него очевидна. На таком участке талая и дождевая вода уходит легче, земля быстрее подсыхает и становится удобной для обработки. При небольшом наклоне не нужны сложные дорогостоящие дренажные сооружения — вода не будет застаиваться, оказывая негативное влияние на нежные культуры.
Для создания грядок можно возвести подпорные стенки из крупных камней методом сухой кладки. Камни надо подбирать друг к другу и укладывать плотно, чтобы земля не высыпалась, а вода не вытекала. Высокие стены возводить не стоит: они будут неустойчивы и травмоопасны.
Можно выкладывать стены из плоских камней, укладывая их друг на друга через раствор или специальный клей. Получится приподнятая грядка, которая впишется в дизайн, и за ней будет легко ухаживать.
Если уклон значительный, это грозит смывом плодородного слоя. Но и эту проблему можно решить с помощью невысоких подпорных стен. Их можно сделать из камня, бревен или досок — выбор зависит от стилистики сада.
Участок на крутом или обрывистом склоне спасет террасирование — формирование горизонтальных поверхностей на неровном рельефе. Террасирование сделает ваш сад ярким и интересным, привлечет к огороду повышенное внимание. А значит, выполнять его нужно очень аккуратно.
Если участок небольшой, а перепад высот значительный, надо подумать о бетонных террасах — они сделают дизайн сада нестандартным. Бетонные линии могут иметь разные формы, они придадут огороду четкость и структурность, сделают его красивым даже без растений. К тому же террасу можно облицевать различными материалами, сделав дизайн еще более оригинальным.
Важно
Строительство подпорных стен — очень сложная работа, требующая инженерных знаний и опыта. Поэтому для создания таких сооружений лучше обратиться к специалистам.
Еще один интересный вариант для создания подпорных стен — это деревянные бруски. Они могут быть прямоугольными или круглыми. Деревянные элементы обладают приятной природной структурой, что сразу придаст саду комфорт и уют. Дерево — экологически чистый, но недолговечный материал. Чтобы продлить срок службы деревянных заготовок, надо обработать их антисептическими препаратами. Многие из таких препаратов цветные, поэтому стенки из дерева могут выглядеть очень нарядно, гармонично вписываясь в общую цветовую гамму сада.
В результате террасирования огород получается необычным. Овощи в нем расположены на разной высоте, они хорошо прогреваются на солнце, хорошо развиваются. А еще такой огород притягивает к себе внимание. Смягчить излишне резкие и четкие края грядок, придав им мягкость и объем, помогут вьющиеся и ампельные растения. Подойдут тыква, настурция, вьющаяся фасоль, душистый горошек, клубника, дающая обильные усы, а также декоративные ампельные: пеларгония, вербена, гелихризум, бакопа. С помощью этих растений вы сможете сделать огород более ярким и красочным.
Как видите, даже сложные и неподходящие условия для огорода можно обернуть в свою пользу, а недостатки превратить в достоинства. Главное — понять, чего именно вы хотите от своего огорода и все тщательно продумать. И помните: ничто так не портит восприятие сада, как вид неухоженного, заброшенного огорода.
Множество идей для дома и сада - ЗДЕСЬ.