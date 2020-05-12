Financial Times: смертность от коронавируса в России может быть на 72% выше официальных данных

Согласно официальной статистике, в апреле в Москве и Санкт-Петербурге умерло 629 пациентов с коронавирусом. Таким образом, 1444 летальных исхода «сверх нормального уровня смертности» остаются неучтенными. Если прибавить это к общему числу умерших пациентов с коронавирусом, которое на 11 мая составляет 2009 человек, то речь может идти о 72-процентном увеличений числа жертв вируса в России, передает NEWSru.

Занижение официальных данных по числу жертв коронавирусной инфекции в России может быть масштабнее, так как оценка в 72% основана на данных лишь двух крупнейших городов. Только они опубликовали статистику по смертности за апрель, данные по стране ожидаются в июне. Эксперты считают число всех смертей в период эпидемии, превышающее обычный уровень смертности населения, более надежным показателем, чем официальную статистику смертности пациентов с коронавирусом, так как разные страны используют разные методы подсчета.

По данным на 12 мая, в России зарегистрировано 232 243 случая коронавируса и 2116 умерших. По числу заболевших РФ остается на третьем месте, хотя СМИ поспешили поставить ее на второе после США. Согласно статистическому порталу Worldometers, Россию пока все же обгоняет Испания с 268 143 случаев COVID-19.

О возможном занижении числа умерших пациентов с коронавирусом в Москве российские СМИ заговорили после публикации официальных данных по количеству всех смертей в апреле. В прошлом месяце, по открытым данным столичных властей, было выдано 11 846 свидетельств о смерти, что на 15,6% больше, чем в предыдущем месяце, и на 18,4% больше, чем в апреле 2019 г. Количество зафиксированных смертей на 20% превысило средние значения для этого месяца за последние десять лет.

В то же время 10 мая Минздрав сообщил о снижении уровня смертности в России за первые три месяца 2020 года. По данным министерства, число умерших в расчете на тысячу человек снизилось на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Тогда смертность составляла 13,1%, в этом году - 12,6%. Максимальное снижение смертности по месяцам было зарегистрировано в январе.

О снижении общего показателя смертности в России по сравнению с прошлым годом в конце апреля говорил и министр здравоохранения Михаил Мурашко. При этом он отмечал, что скончавшиеся вследствие заражения коронавирусом не повлияли на статистику: смертность среди таких пациентов составляет не более 1% от числа инфицированных.