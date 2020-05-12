Впервые в Финляндии у дошкольника зарегистрирован случай заражения коронавирусом

В Финляндии ребенка, попавшего в больницу из-за проблем с дыханием пару недель назад, был диагностирован коронавирус, пишет Yle.
Дошкольник попал в больницу из-за заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в понедельник телеканал MTV. Это первый случай в Финляндии, когда ребенку потребовался больничный уход из-за коронавируса.
Врач-инфекционист детского отделения HUS Харри Саксен сообщил новостной службе Yle, что ребенок оказался в больнице из-за проблем с дыханием. У него были легкие симптомы коронавируса, и через два дня наблюдений его выписали домой. Саксен не сообщает, в каком регионе было выявлено заражение. Очевидно, это был первый подобный случай в Финляндии, и до сих пор это единственный ребенок, оказавшийся из-за короны на больничной койке, говорит Саксен.
"Я хочу подчеркнуть, что ребенок не был сильно болен, у него были проблемы с аппетитом и инфекция верхних дыхательных путей. Из-за этого мы сочли за лучшее пару дней понаблюдать за ним в больнице", - заявил Саксен.
Согласно инфекционисту, за время, проведенное в больнице, ребенок не нуждался в специальном уходе.
"Иногда мы оставляем детей в больнице и это не зависит от короны. Если ребенок плохо ест, вял, неактивен, мы переводим его под наблюдение и оставляем в больнице на какое-то время, но это не значит, что ему нужно особое лечение".