Вам когда-нибудь было интересно, кто эти люди, которые оставляют свои автографы на заборах и фасадах зданий? Журналист RUS.TVNET нашла несколько таких людей и постаралась узнать их истории.

В Старой Риге на маленькой и узкой улице Розена можно найти то, что в центре столицы Латвии, пожалуй, не встретишь нигде - полностью исписанные стены нескольких зданий. Номера телефонов, цитаты из песен, философские размышления, названия аккаунтов в Instagram и даже небольшие иллюстрации. При этом многим надписям уже по несколько лет, можно найти цитаты и строки из песен, датированные, например, 2015 годом.

Несмотря на то, что формально все это называется вандализмом, надписи на стенах домов не смыли и не закрасили.

Кажется, они органично вписываются в окружающую среду - за углом дома, где находится популярный средневековый ресторан, на узкой улице висят фонарики в форме звезд, а дальше - местами философские, местами наивные и немного грустные надписи.

При этом надо отметить, что в отличие от других мест, где маркерами свои автографы оставляют молодые люди, здесь практически нет похабных надписей и рисунков, ругательств. На улице Розена можно найти множество надписей на английском и приветствий от туристов из других стран.

Кажется, эта маленькая улочка уже успела стать неофициальным туристическим объектом.

Галерея: Рисунки и надписи на стенах здания в Старой Риге

Да, это можно назвать вандализмом. Да, за это можно получить административный протокол от полиции, которая ведет усиленное видеонаблюдение за улицами Старой Риги. Но прежде, чем осуждать, вспомните, что и пятнадцать лет назад молодежь тоже исписывала стены.

В подворотнях у ночных клубов посетители дискотек выцарапывали телефонные номера. Одни - для того, чтобы познакомиться, другие - чтобы отомстить или позлить обладателя телефонного номера, который и знать не знал, что его контакты отныне красуются на всеобщем обозрении.

"Звони, когда грустно", "Ищу парня до 20 лет", "Каринка-малинка ждет звонка" и многое другое. Помните?

Сегодня все изменилось. Номера телефонов перестали быть актуальными. Сегодня молодые люди тусуются в Snapchat, TikTok и Instagram. Стена в Старом городе - тому подтверждение. Мне стало интересно, кто скрывается за этими виртуальными никами, почему и при каких обстоятельствах они решили оставить эти надписи.

Я связалась с некоторыми из владельцев аккаунтов, названия которых нашла между приветствиями из-за рубежа и строками из стихов Ахматовой. Вот что они мне рассказали о себе и о дне, когда оставили эту надпись.

В рассказах исправлялись только грамматические ошибки, стиль повествования мы не меняли.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

@beokan

Неужели меня кто-то нашел, и я не зря стены портила? Это был веселый дождливый вечер в декабре. И мне очень хотелось приобщиться к Риге, потому что мне там очень понравилось, хотелось бы пожить там когда-нибудь. Мы с подругой были там всего три денечка, приехали из Москвы. Ну, и еще мне хотелось сделать подобие рекламы, вдруг кто-нибудь увидит мою страницу с моей одеждой. Я занимаюсь дизайном одежды в Москве.

В Риге я была во второй раз. Мне понравилось, что Рига похожа чем-то на Москву или на Питер - наверное, тем, что много низких домов в центре. Но больше всего мне понравилось, что Рига намного спокойнее и атмосфернее. Ну, что и развлечения есть, и при этом очень тихо было. Не знаю, как описать. Даже дождь не испортил впечатления. Еще мне очень понравилось то, что многие знают русский, но при этом - другая страна. Интересное ощущение было. Впервые в Латвии я побывала в семь лет, мы ездили семьей. Мама родилась в Добеле, и мы смотрели, где она жила. Тогда было очень много снега, это 20 лет назад, получается.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

@alina_vud

Надпись на стене я оставила года три назад. Мы гуляли с друзьями по городу, после того как полазили по заброшенному зданию. Тогда на улице уже тепло было, и кто-то спросил, сможет ли кто-то из нас решиться оставить на стене что-нибудь. Ну и я, долго не думая, оставила свой ник Instagram.

Тогда было меньше надписей на стене, я выбрала самое видное место, чтобы легче было найти меня. Хотела оставить частичку себя в Старом городе. Сейчас мне 18, работаю в ресторане и учусь на режиссера, но осталась все такой же безумной, постоянно ищу приключения.

Многие из тех, кто подписывался на мой аккаунт, писали мне в личном сообщении о том, что нашли мой ник на стене. Среди них было очень много иностранцев и девочек из Риги.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

@kot_nastja

В тот день я гуляла со своей подругой детства Ксюшей. Мы просто гуляли по улицам Старой Риги и наткнулись на этот проход, где люди оставляли свои ники Instagram или просто писали: привет из… (название своего города). Нам показалось это очень прикольным, ведь так люди создают нечто подобное истории и показывают, как много разных людей здесь побывало. И мы захотели оставить частичку себя в этом месте. Так как у нас не было маркера, мы начали заходить в разные магазины, чтобы купить его, но нигде его не было. Мы шли мимо кафе и увидели у одного парня черный маркер. Мы так обрадовались, я подошла и попросила одолжить его. И вот уже с маркером мы возвращались к этой улице. Правда, пока подписывались, нас заметил работник какого-то ресторана и грозился заставить нас отмывать все стены - нам пришлось уйти.

Я очень люблю кикбокс, правда, пришлось уйти из-за проблем со спиной. Вообще, я простая девочка-подросток, которая любит веселье и просто наслаждается жизнью. Ах да, еще я катаюсь на скейте и схожу с ума. Нравится танцевать, часто могу внезапно начать это делать в магазинах. Я очень общительная и люблю приключения.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

@_utahraptor_

Я очень рада, что появился еще один человек, который заметил мою подпись на стене. Ее я оставила летом 2019 года. Детально все точно не помню.

Я со своими друзьями специально пошла на эту улицу, так как знала, что там много людей рисуют на стене. Я всегда хотела там что-то оставить от себя, но постоянно забывала. В один день я решилась и взяла с собой маркер, быстро нарисовала своего персонажа, оставив свой никнейм на стене ради интереса - может, кто-нибудь его найдет (нашли уже четыре человека).

Было достаточно интересно находить и других людей, которые оставляли что-то от себя.

Что могу рассказать о себе? Я просто очень люблю рисовать и часто гуляю летом с друзьями. Оставив подпись, я надеюсь, что больше людей смогут найти мой аккаунт. Возможно, я заведу новых друзей в этом городе с такими же интересами, как и у меня.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

@ava.lory

Это был вечер перед Новым годом с моей лучшей подругой. Мы шли через узкую улочку, и я вспомнила, что у меня есть маркер. Это был шикарный вечер. Мы много ходили и разговаривали о разном, зашли за карамельным капучино в кафе. Когда мы пришли туда, мы написали фразы, а после - наши ники. Моей фразой было: «Я люблю тебя, наверное...». Так мне сказал мой парень в начале отношений.

Меня зовут Ярослава, как по мне - имя довольно необычное для девочки, но папе очень нравится (он меня и назвал). Переехала в Латвию в августе, до этого жила на Украине. Приезжала сюда в гости к тете и сестре, сейчас мы живем в соседних домах.