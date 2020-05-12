Со следующей недели жители Эстонии смогут посещать спортклубы и бассейны

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сообщил на своей странице в Facebook об ослаблении некоторых ограничений, касающихся занятий спортом и проведения общественных мероприятий. Ниже приводим перевод его публикации.
Опираясь на оценку ученых, в комиссии по чрезвычайному положению мы пришли к выводу, что если ситуация не ухудшится, то
с 18 мая
- мы сможем проводить спортивные тренировки в помещениях, в том числе в спортклубах и в бассейнах;
- команды, занимающиеся всеми видами спорта, смогут тренироваться на свежем воздухе;
- мы сможем устраивать спортивные состязания на свежем воздухе и без зрителей.
В июле и в августе можно будет проводить общественные мероприятия
- на свежем воздухе, если в них участвует до 1000 человек
- в помещениях, если людьми заполняется 50 процентов пространства, и в них участвует не более 500 человек;
Все ослабления сопровождаются особыми требованиями — это правила, которые помогают избегать распространения коронавируса и заражения им.
В четверг все эти ослабления будут включены в повестку дня правительства.