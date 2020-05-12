Вт, 12.05.2020
Я стал клапаном спуска пара, который уже накопился под крышкой нашей политики. Имею в виду недостаток лидеров, отсутствие харизмы, мелкотравчатость. Владимир Вельман
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  • Со следующей недели жители Эстонии смогут посещать спортклубы и бассейны

Со следующей недели жители Эстонии смогут посещать спортклубы и бассейны

Спортзал. Иллюстративное фото.

ФОТО: Lana Spasojevic / PantherMedia / Lana Spasojevic

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сообщил на своей странице в Facebook об ослаблении некоторых ограничений, касающихся занятий спортом и проведения общественных мероприятий. Ниже приводим перевод его публикации.

Опираясь на оценку ученых, в комиссии по чрезвычайному положению мы пришли к выводу, что если ситуация не ухудшится, то

с 18 мая

  • мы сможем проводить спортивные тренировки в помещениях, в том числе в спортклубах и в бассейнах;
  • команды, занимающиеся всеми видами спорта, смогут тренироваться на свежем воздухе;
  • мы сможем устраивать спортивные состязания на свежем воздухе и без зрителей.

В июле и в августе можно будет проводить общественные мероприятия

  • на свежем воздухе, если в них участвует до 1000 человек
  • в помещениях, если людьми заполняется 50 процентов пространства, и в них участвует не более 500 человек;

Все ослабления сопровождаются особыми требованиями — это правила, которые помогают избегать распространения коронавируса и заражения им.

В четверг все эти ослабления будут включены в повестку дня правительства.

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