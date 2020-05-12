Со следующей недели жители Эстонии смогут посещать спортклубы и бассейны

Опираясь на оценку ученых, в комиссии по чрезвычайному положению мы пришли к выводу, что если ситуация не ухудшится, то

с 18 мая

мы сможем проводить спортивные тренировки в помещениях, в том числе в спортклубах и в бассейнах;

команды, занимающиеся всеми видами спорта, смогут тренироваться на свежем воздухе;

мы сможем устраивать спортивные состязания на свежем воздухе и без зрителей.

В июле и в августе можно будет проводить общественные мероприятия

на свежем воздухе, если в них участвует до 1000 человек

в помещениях, если людьми заполняется 50 процентов пространства, и в них участвует не более 500 человек;

Все ослабления сопровождаются особыми требованиями — это правила, которые помогают избегать распространения коронавируса и заражения им.