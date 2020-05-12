На замке, но не для всех: кто пересекает закрытую границу в Нарве?

Границы и Эстонии, и России закрыты, по мосту “Дружба” между странами двигаются почти исключительно грузовые автомобили. Но терминалы для легковых машин и пешеходов в Нарве пустуют не всегда - каждый день можно видеть, как люди пересекают границу. Пешеходы идут по мосту в одиночку, семьями, иногда даже группами. Кто они? Кому разрешено пересекать официально закрытую границу?
Люди ходят по пограничному мосту
Большая часть людей, пересекающих сейчас границу в Нарве - водители грузовиков. Вторая большая категория - это люди, которые возвращаются домой. Сейчас их пропускают и российские, и эстонские пограничники.
C 18 марта граница РФ была закрыта для граждан других стран и людей без гражданства - и на въезд, и на выезд. Исключение было сделано только для дипломатов и членов их семей, официальных делегаций, работников транспорта (водителей, летчиков, проводников), людей, следующих на похороны близкого родственника. Запрет не распространялся на тех, кто постоянно проживает на территории РФ.
При этом не менее ста жителей Эстонии оказались заблокированы в России до тех пор, пока 30 марта не ввели послабление, разрешив покинуть РФ иностранцам и российским гражданам, постоянно живущим за пределами России.
После 30 марта живущие в Эстонии российские граждане также могут въехать в Россию, но выехать из РФ они смогут только после снятия ограничений.
То есть, фактически, любой гражданин РФ с эстонским видом на жительство имеет право сейчас пересечь границу - но только в одну сторону и один раз.
Выезду из Эстонии Департамент полиции и погранохраны ЭР не препятствует. Но, отметили в департаменте, каждый выезжающий из Эстонии человек должен быть уверен, что в страну назначения и в транзитные страны его впустят.
190 человек за день
Подполковник полиции Юллар Кустала, руководитель Нарвского пограничного пункта, сообщил, что за воскресенье в обоих направлениях границу в Нарвском пограничном пункте пересекли 133 грузовых автомобиля, 14 легковых автомобилей и 190 человек. Это водители грузовиков, жители Эстонии, идущие домой, а также иностранцы, которые транзитом через Эстонию возвращаются в страны своего проживания.
Через границу могут пропускать также людей, следующих на похороны родственника. Российская сторона требует подтверждающие это документы, эстонская - заранее подать ходатайство в Департамент полиции и погранохраны по адресу электронной почты ppa@politsei.ee.
Международных автобусных и железнодорожных перевозок пассажиров сейчас нет, поезда и рейсовые автобусы границу не пересекают.
Полковник Кустала отметил, что требование 14-дневной самоизоляции после возвращения домой из-за границы действуют и в Эстонии, и в России.
“Хотя в Эстонии в последнее время новых случаев заражения меньше, они все же регистрируются ежедневно, во многих странах ситуация еще более серьезная, - добавил он. - Учитывая ситуацию с коронавирусом во всем мире, мы не советуем пересекать границу и выезжать в другие страны без крайней необходимости”.
После въезда в Россию - в обсерватор
С карантинными мероприятиями в России складывается достаточно странная ситуация. С 12 мая решением президента Путина здесь закончились обязательные для большинства нерабочие дни. В Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко начал смягчение ограничений. По данным портала 47news.ru, область разбита на три зоны, в каждой из которых действуют разные правила. В самых благополучных по COVID-19 районах отменяется большинство ограничений, открываются дома культуры, кинотеатры, торговые центры.
При этом, именно 12 мая Россия вышла на второе место в мире (после США) по количеству заражений коронавирусом. По данным сервиса Яндекс.Карты, который собирает статистику по вирусу, всего положительные результаты тестов были у 232 тысяч человек. Только за 12 мая в Ленобласти добавилось 74 новых случая, в Санкт-Петербурге - 339 случаев. Даже в условиях карантина кривая количества заразившихся резко уходила вверх, и очевидно, что эпидемия в России только набирает обороты.
Люди, которые въехали в РФ через Ленинградскую область, обязаны 14 дней находиться в карантине - либо в том месте, куда они едут, либо в так называемом обсерваторе в поселке Глажево в Киришском районе. Это дом престарелых, срочно перепрофилированный для больных COVID-19. За побег или временную отлучку из карантина полагается штраф в 15 тысяч рублей (примерно 190 евро).
В группе Фейсбука, посвященной пограничным вопросам в Нарве и Ивангороде участники обсуждают особенности прохождения границы. Живущая сейчас в РФ Татьяна написала, что пересекла границу из Эстонии в Россию с семьей 10 мая. У мужа и детей - российское гражданство, у самой Татьяны - серый паспорт, но это не стало проблемой. На российской стороне их встретил чиновник Роспотребнадзора, который выписал постановление об обязательной самоизоляции.
По словам нескольких участников группы, полиция следит, соблюдает ли человек самоизоляцию после въезда в РФ.
“До конца карантина осталось пять дней, я была в магазине, когда позвонил участковый. Облаял и сказал, что если не буду дома через 10 минут - штраф 15 тысяч мне дадут”, - написала Жанна, также проехавшая в Россию через закрытую границу.
Сразу несколько человек, находившихся на домашнем карантине после въезда в РФ подтвердили, что выходить в магазин им не разрешали. Поскольку сервисы доставки продуктов и волонтеры есть не везде, приходилось или нарушать, или как-то организовать доставку продуктов на дом.
Вице-канцлер по европейским вопросам Министерства иностранных дел Мярт Вольмер сообщил на пресс-конференции 11 мая, что внешние границы ЕС для иностранцев останутся закрыты на въезд как минимум до 15 июня. С российской стороны пока не было официальных заявлений о возможных сроках открытия границ, но спикер Совета федерации Валентина Матвиенко ранее посоветовала в телеинтервью не планировать поездки до конца 2020 года.