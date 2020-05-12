На замке, но не для всех: кто пересекает закрытую границу в Нарве?

Люди ходят по пограничному мосту

Большая часть людей, пересекающих сейчас границу в Нарве - водители грузовиков. Вторая большая категория - это люди, которые возвращаются домой. Сейчас их пропускают и российские, и эстонские пограничники.

C 18 марта граница РФ была закрыта для граждан других стран и людей без гражданства - и на въезд, и на выезд. Исключение было сделано только для дипломатов и членов их семей, официальных делегаций, работников транспорта (водителей, летчиков, проводников), людей, следующих на похороны близкого родственника. Запрет не распространялся на тех, кто постоянно проживает на территории РФ.

При этом не менее ста жителей Эстонии оказались заблокированы в России до тех пор, пока 30 марта не ввели послабление, разрешив покинуть РФ иностранцам и российским гражданам, постоянно живущим за пределами России.

После 30 марта живущие в Эстонии российские граждане также могут въехать в Россию, но выехать из РФ они смогут только после снятия ограничений.

То есть, фактически, любой гражданин РФ с эстонским видом на жительство имеет право сейчас пересечь границу - но только в одну сторону и один раз.

Выезду из Эстонии Департамент полиции и погранохраны ЭР не препятствует. Но, отметили в департаменте, каждый выезжающий из Эстонии человек должен быть уверен, что в страну назначения и в транзитные страны его впустят.

190 человек за день

Подполковник полиции Юллар Кустала, руководитель Нарвского пограничного пункта, сообщил, что за воскресенье в обоих направлениях границу в Нарвском пограничном пункте пересекли 133 грузовых автомобиля, 14 легковых автомобилей и 190 человек. Это водители грузовиков, жители Эстонии, идущие домой, а также иностранцы, которые транзитом через Эстонию возвращаются в страны своего проживания.

Через границу могут пропускать также людей, следующих на похороны родственника. Российская сторона требует подтверждающие это документы, эстонская - заранее подать ходатайство в Департамент полиции и погранохраны по адресу электронной почты ppa@politsei.ee.

Международных автобусных и железнодорожных перевозок пассажиров сейчас нет, поезда и рейсовые автобусы границу не пересекают.

Полковник Кустала отметил, что требование 14-дневной самоизоляции после возвращения домой из-за границы действуют и в Эстонии, и в России.

“Хотя в Эстонии в последнее время новых случаев заражения меньше, они все же регистрируются ежедневно, во многих странах ситуация еще более серьезная, - добавил он. - Учитывая ситуацию с коронавирусом во всем мире, мы не советуем пересекать границу и выезжать в другие страны без крайней необходимости”.

После въезда в Россию - в обсерватор