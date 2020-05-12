Кальюлайд: Рийгикогу нарушил Закон о регламенте и порядке работы

В ходе длившегося несколько часов спора член EKRE Пыллуаас объяснил свои действия Законом о регламенте и порядке работы Рийгикогу. Однако, по словам Кальюлайда, Пыллуаас во время заседания как раз таки нарушил этот закон.

Закон о регламенте и порядке работы Рийгикогу дает депутатам право заявлять протесты и задавать вопросы по поводу проведения заседания, подав знак рукой. Председатель парламента решил перейти к голосованию по утверждению повестки дня несмотря на то, что более десяти депутатов от оппозиции и коалиции хотели задать вопрос и подали знак рукой. В итоге эта ситуация привела к длительному и жаркому спору между депутатами и спикером.

Кальюлайд отметил, что Пыллуаас создал очень опасный прецедент, и его действия явно противоречили закону.

«Закон обязывает председательствующего в случае протестов или вопросов заниматься ими незамедлительно. Пыллуаас вначале пытался всех убедить в том, что депутаты не подали знака рукой. Это неправда. Затем Пыллуаас утверждал, что закон дает ему как спикеру право запретить задавать вопросы – но такого абсолютного права закон председателю парламента не дает. Пыллуаас также старался убедить нас, что слово «незамедлительно» означает «в течение семи дней», сославшись на комментарии к Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу. Но в них ясно сказано, что «незамедлительно» означает, что при необходимости обсуждение пункта повестки дня прерывается, чтобы решить процедурные вопросы», – пояснил Кальюлайд.

По его оценке, возглавляемая Юри Ратасом коалиция центристов, EKRE и Isamaa взяла четкий курс на авторитарное управление государством.