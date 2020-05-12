Испания ввела двухнедельный карантин для въезжающих

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией SARS-CoV-2. Новым коронавирусом инфицированы свыше 4,2 млн человек, скончались более 287 тысяч. Выздоровели более 1,5 млн человек. Многие страны начали постепенно ослаблять ограничительные меры, пишет DW.
Правительство Испании предписало соблюдать двухнедельный карантин всем прибывающим в страну с 15 мая.
В постановлении властей отмечается, что въезжающим разрешено появляться на улице лишь для посещения продуктового магазина, похода к врачу, а также в случае возникновения непредвиденной экстренной ситуации. Карантин распространяется на всех, кто прибудет в страну в период по 24 мая. В этот день в королевстве должно быть прекращено действие чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии.
Spain orders all foreign visitors to quarantine for two weeks https://t.co/8JkHWEMABL— The Independent (@Independent) May 12, 2020