Испания ввела двухнедельный карантин для въезжающих

В постановлении властей отмечается, что въезжающим разрешено появляться на улице лишь для посещения продуктового магазина, похода к врачу, а также в случае возникновения непредвиденной экстренной ситуации. Карантин распространяется на всех, кто прибудет в страну в период по 24 мая. В этот день в королевстве должно быть прекращено действие чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии.