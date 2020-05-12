Из-за новых случаев заражения все 11-миллионное население Уханя решили проверить на коронавирус

9 мая в Ухане впервые после 4 апреля был выявлен новый случай заражения коронавирусом, а также 16 бессимптомных носителей, все случаи носили локальный характер. Через сутки у пятерых носителей проявились клинические признаки болезни, они были переквалифицированы в подтвержденные случаи. После этого уровень эпидемиологической угрозы района Дунсиху повысили с низкого до среднего.

По данным издания, оперативный штаб Уханя по борьбе с COVID-19 направил экстренное оповещение всем оперштабам городских районов о необходимости скрининга всего населения на вирусную нуклеиновую кислоту. Тестирование необходимо завершить в течение десяти дней, проверив около 11 миллионов человек.

Власти Китая 8 апреля полностью сняли транспортное оцепление и разрешили людям выехать из Уханя, который из-за вспышки коронавируса на протяжении 76 дней был отрезан от внешнего от мира. Транспортное сообщение с городом было полностью приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускали автобусы и водный транспорт, не функционировали аэропорт и железнодорожные вокзалы, жителям было запрещено покидать город без особого разрешения.