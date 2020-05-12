Вт, 12.05.2020
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  • Из-за новых случаев заражения все 11-миллионное население Уханя решили проверить на коронавирус

Из-за новых случаев заражения все 11-миллионное население Уханя решили проверить на коронавирус

Ухань.

ФОТО: HECTOR RETAMAL/AFP

Оперативный штаб Уханя в китайской провинции Хубэй, который стал очагом коронавирусной инфекции, дал указание в течение десяти дней провести скрининг всего населения на COVID-19 после того, как в городе были выявлены новые случаи заражения, пишет NEWSru со ссылкой на издание «Пэнпай».

9 мая в Ухане впервые после 4 апреля был выявлен новый случай заражения коронавирусом, а также 16 бессимптомных носителей, все случаи носили локальный характер. Через сутки у пятерых носителей проявились клинические признаки болезни, они были переквалифицированы в подтвержденные случаи. После этого уровень эпидемиологической угрозы района Дунсиху повысили с низкого до среднего.

По данным издания, оперативный штаб Уханя по борьбе с COVID-19 направил экстренное оповещение всем оперштабам городских районов о необходимости скрининга всего населения на вирусную нуклеиновую кислоту. Тестирование необходимо завершить в течение десяти дней, проверив около 11 миллионов человек.

Власти Китая 8 апреля полностью сняли транспортное оцепление и разрешили людям выехать из Уханя, который из-за вспышки коронавируса на протяжении 76 дней был отрезан от внешнего от мира. Транспортное сообщение с городом было полностью приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускали автобусы и водный транспорт, не функционировали аэропорт и железнодорожные вокзалы, жителям было запрещено покидать город без особого разрешения.

За все время эпидемии в Ухане было выявлено 50 339 случаев заражения, 3 869 человек скончались. 18 апреля Ухань был признан зоной с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы города был выписан последний пациент с коронавирусной инфекцией.

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