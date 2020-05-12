Учитель о дистанционном обучении: дети рады, что стали самостоятельнее, но они скучают по школе

«Когда я еще сама училась в школе, то не представляла, как буду жить без летних каникул. Стала соображать, как обеспечить себя летними каникулами до конца жизни. Это натолкнуло меня на мысль, что профессия учителя должна быть довольно увлекательной, - рассказывает руководитель начальных классов в Гимназии Густава Адольфа Элийзабет Хаамер, которая в 2019 году была признана одним из лучших молодых учителей в Таллинне. - На самом деле я всегда знала, что хочу работать с детьми, откуда-то было предчувствие, что мы поладим с ними. Кроме того, по младшим родственникам было понятно, что мне нравится их развивать и обучать. Поэтому я просто подала документы на классное руководство и психологию, в обоих направлениях было желание заниматься именно с детьми. А когда пришло время решать, я подумала, что в жизни учителя много радости. Помимо этого, есть и сложности, но радости больше, и это обстоятельство перевесило чашу весов».

Элийзабет Хаамер помнит эмоции, которые подарил ей первый урок в роли учителя: «Когда детей впервые привели в класс, я сразу же почувствовала большую ответственность. Может быть, сначала был и страх, ведь люди доверяют тебе самое драгоценное, что у них есть, и ты являешься тем человеком, который будет их обучать не только всевозможным предметам, но и каким-то жизненным мудростям».

Почему среди учителей так мало молодых? По мнению Элийзабет Хаамер, дело не только в том, что эта профессия является не самой высокооплачиваемой в нашей стране. «Один из вопросов, который может беспокоить людей, - это зарплата учителя. Но поскольку эта проблема постоянно на слуху и ею занимаются, могу предположить, что это не единственное, - рассуждает она. - Вторая причина, может быть, более серьезная, заключается в том, что вместе с классом ты берешь на себя большую ответственность. Перед тобой так много детей чужих людей и все они в один миг становятся твоими детьми. Эмоционально это может быть сложно. Как я уже сказала в начале: эта профессия дарит много радости, так оно и есть, но я не сказала, что это простая работа».

Как отмечает Элийзабет Хаамер, чтобы заинтересовать детей, урок должен быть разнообразным. «Учитель должен находить разные способы, как привлечь внимание учеников и выстроить урок таким образом, чтобы у детей была чередующаяся деятельность. Это то, что увлекает и воодушевляет. Еще детям нравится, когда ты приводишь много жизненных фактов», - отмечает она.

Это справедливо, если речь идет о классических уроках. А как быть с дистанционным обучением, которое в марте в связи с пандемией коронавируса были вынуждены внедрить все учебные заведения Эстонии? «С дистанционным обучением дела обстоят так, что многие вещи действительно поменялись, мы все перебрались в интернет и в этом, безусловно, было много вызовов для учителей. Мне кажется, я и наша школа с этим хорошо справились, - делится опытом Элийзабет Хаамер. - Очень помогло то, что у нас изначально была хорошая цифровая база: в нашем повседневном обучении были цифровые уроки и, начиная с первого класса, дети умеют пользоваться e-kool, электронной почтой и прочим Это стало огромным плюсом в сложившейся ситуации».

«Для меня лучшим решением стали видеоуроки. Детям очень нравятся видеоуроки, они позволяют пройти все темы, а кроме того, присутствует эффект ежедневных встреч. Многое, конечно, легло на плечи родителей. У меня все прошло хорошо, поскольку и дети, и родители очень прилежные и наше сотрудничество было плодотворным. С одной стороны, дети рады, что научились планировать время, но, с другой стороны, они очень хотели бы вернуться в школу и быть вместе с друзьями и учителями. Как и везде, есть свои плюсы и минусы», - заключила она.