Что общего между коронавирусом и атомной электростанцией?

В статье есть несколько утверждений о том, что коронавирусный кризис должен научить нас мыслить по-новому и принять новые вызовы в развитии человечества. Можно на это дело взглянуть и с другой стороны, а именно на то, чему коронавирус уже нас научил. Вернее, на то, что он нам напомнил.

В первую очередь он напомнил нам, как в одночасье может измениться жизнь, если атомный джинн вырвется из бутылки. Он даже воспроизвел ситуацию со многими страшными подробностями. Невидимая и неощущаемая опасность, которая загоняет людей в дома, заставляет носить средства индивидуальной защиты, кардинально менять правила жизни, обрушивает экономику. И в отличие от вируса, надежда на избавление будет более чем призрачна. Но с атомными станциями 3-го поколения и с их отходами, в отличие от очередной пандемии, ситуация гораздо более просчитываемая. Так стоит ли добровольно совать голову в пасть чудовища?

Во-вторых, ситуация с вирусом наглядно показала нам, как реагируют на развитие кризисной ситуации политики и ученые. Поначалу политики пытались игнорировать или преуменьшали сигналы ученых-алармистов. При нарастающей опасности (читай: развитии аварийной ситуации) было чётко видно, насколько беспомощные и противоречивые сигналы шли от системных политиков и чиновников-карьеристов. К счастью, в Эстонии управление кризисом передали в руки ученых и специалистов. И хоть специалисты предлагали работать на упреждение кризиса, на самом деле, им пришлось заниматься его управлением. Позор для политиков и абсолютно бездарное использование ресурсов налогоплательщиков.

Решение о постройке модульного реактора 3-го поколения пытаются представить как исключительно политическое решение при поддержке ученых. Как дело, касающееся одного единственного самоуправления и не относящееся к остальной Эстонии. Из мнений ученых звучат только мнения зарубежных специалистов из атомного лобби и не спрашивается мнение авторитетных ученых из Эстонии. Оно и понятно, атомное лобби Больших Стран хочет найти удобный полигон для обкатки возможного развития модульных АЭС в Европе.

В масштабах Эстонии ни в коем случае нельзя такой энергетический объект, как АЭС, политически и экономически представлять как дело одного небольшого самоуправления. Тем более нельзя представить проблему захоронения ядерных отходов как дело решения одного политического цикла. Академик Валерий Легасов, один из ключевых участников ликвидации Чернобыльской аварии, в своих работах утверждал о необходимости математического моделирования всех рисков, связанных с постройкой объектов большой энерговооруженности. И нет никакой разницы, АЭС ли это, большое химическое или физическое производство. С ним согласны большинство независимых ученых, выступающих за предварительный анализ политических и экономических решений в строительстве мегаобъектов. А АЭС в масштабе Эстонии и есть мегаобъект.

В прогнозировании и управлении коронакризиса сыграли решающую роль математики и врачи. Наконец-то они стали теми людьми, которые встали у руля, заменив на некоторое время политический волюнтаризм. Калев Каллеметс предлагает развивать науку в Эстонии для того, чтобы наши решения стали обдуманными и направленными в будущее. Я с ним абсолютно согласен. Не опасные производства, а наука - та отрасль, которая должна вывести нас вперед. Для постройки АЭС нам придется создать свой регулятор, развивать систему защиты, подготавливать своих специалистов. Эти расходы не будут покрыты налоговыми поступлениями от 900-миллионного проекта. Мало того, нам, налогоплательщикам Эстонии, придется доплачивать за это. И за хранение отходов будут платить многие поколения. Не проще ли направить эти средства на финансирование науки, которая у нас позорно обделена средствами благодаря политическим решениям? Вместо такого масштабного проекта с весьма сомнительными дивидендами надо направить средства на развитие науки и поощрение своих ученых, а не зарубежных изысканий.