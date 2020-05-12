Исследование Тартуского университета по-прежнему подтверждает низкое распространение коронавируса

В течение двух недель в рамках исследования на основании случайной выборки было проинтервьюировано 6024 и протестировано 4728 совершеннолетних жителя страны. Всего в ходе тестирования было выявлено 12 covid-позитивных, у семи из которых вирус был выявлен еще до их участия в исследовании, шесть человек на момент проведения исследования выздоровели.

На основании результатов можно сделать вывод, что широкого распространения инфекции в обществе не наблюдается, уровень распространения вируса остается стабильным. Постепенное ослабление ограничений, по оценке ученых, является обоснованным.

«Мы продолжаем успешно сотрудничать с учеными Тартуского университета, чье исследование позволяет оценить распространение вируса в обществе. Это будет еще важнее через две недели, когда мы сможем оценить влияние смягчения ряда ограничений, имевшего место на этой недели, на распространение заболевания», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

Премьер-министр отметил, что вчера и другая группа ученых Тартуского университета начала сероэпидемиологическое исследование на Сааремаа и в Ыйсмяэ, которое поможет оценить, как много людей столкнулись с коронавирусом. «Работа ученых крайне важна для того, чтобы мы как можно раньше оказались готовыми к возможной второй волне заболевания и смогли быстро и эффективно на нее отреагировать», - сказал Ратас.

На второй неделе исследования было проведено 3135 интервью и протестировано 2495 совершеннолетних людей. В ходе тестирования было выявлено восемь covid-позитивных, у шести из которых вирус был выявлен ранее. Результаты первой недели задним числом были дополнены еще 226 тестами, один из которых оказался положительным.

Руководитель исследования Тартуского университета профессор Рут Калда объяснила, что при оценке реального распространения вируса следует учитывать, что шестеро зараженных переболели в марте или начале апреля и в настоящее время признаны выздоровевшими. Так что во время проведения исследования опасность заражения представляла только половина выявленных заболевших.

«По результатам первых двух этапов исследования мы можем сказать, что сейчас распространение вируса в Эстонии низкое. Теперь мы можем сделать двухнедельную паузу и затем посмотреть, как открытие торговых центров сказалось на распространении вируса. При необходимости один из этапов исследования можно провести перед Ивановым днем, и, если эпидемиологическая обстановка будет стабильной, продолжить отслеживать распространение вируса осенью», - сказала Калда.

Следующий этап исследования планируется с 22 мая по 28 мая, то есть около двух недель спустя после открытия торговых центров.