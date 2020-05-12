На разбработку методов диагностирования и лечения COVID-19 в Европе выделено более 100 миллионов евро

Сегодня Европейская комиссия сообщила, что в рамках срочного проектного конкурса были отобраны восемь крупномасштабных исследовательских проектов, направленных на разработку вариантов лечения и диагностики коронавируса. Конкурс был объявлен в марте европейской Инновационной инициативой лекарств (IMI) в партнерстве с общественным и частным сектором ЕС.

Чтобы профинансировать большое число качественных проектов, Еврокомиссия увеличила долю своего вклада с 45 до 72 миллионов евро, которые будут выделены из программы научных исследований и инноваций ЕС «Горизонт 2020». От участвующих в проекте производителей лекарств, а также партнеров и других организаций, взаимодействующих с IMI, поступит 45 миллионов евро. Таким образом общая сумма финансирования составит 117 миллионов евро.

Отобранные сегодня проекты являются частью общеевропейского ответа на вспышку коронавируса, который Комиссия координирует с самого начала кризиса.

В рамках глобальной кампании по финансированию борьбы с коронавирусом 4 мая Комиссия выделила 1,4 миллиарда евро, из которых один миллиард евро будет выделен из «Горизонт 2020» для разработки вакцин, новых методов лечения и диагностических инструментов. Кроме того, Еврокомиссия, начиная с января этого года, выделила 352 миллионов евро в рамках «Горизонт 2020». Туда же относятся 48,2 миллиона евро для 18 исследовательских проектов, которые начали работу по обеспечению готовности к вспышкам и реагированию на них, обеспечению быстрых нелабораторных диагностических анализов, новых методов лечения и вакцин.

Из восьми проектов, финансируемых в рамках конкурса IMI, пять посвящены диагностике, а три - лечению. Целью диагностических проектов является разработка устройств, которые можно использовать где угодно, как в кабинете врача, так и у пациента дома, и которые дают быстрый результат за 14-40 минут. Другие проекты, направленные на разработку методов лечения, будут исследовать нынешнюю вспышку коронавируса, чтобы эффективно подготовиться к будущим вспышкам.

Всего эти проекты охватывают 94 организации, в том числе университеты, научные учреждения, предприятия, общественно-правовые организации. Активно участвуют предприятия малого и среднего размеров, которые составляют 20 процентов от участников и получат 17 процентов от бюджета.

Первоначальный список проектов, получивших финансирование, можно найти здесь. Окончательные результаты зависят от того, заключат ли выбранные проекты договор о поддержке с IMI.