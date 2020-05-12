Если вы стали жертвами этих людей, звоните в полицию
Следователи вильяндиского полицейского участка задержали трех мужчин, которые подозреваются в мошенничестве и кражах. Подозреваемые в совершении преступлений находятся под стражей, пишет Sakala.
Поскольку у следствия есть основание полагать, что задержанные совершили больше подобных деяний, чем известно на данный момент, то всех пострадавших или людей, у которых есть к ним какие-либо претензии, просят связаться с полицей Вильянди, позвонив по номеру 5345 7308, 433 8947 и 433 8977.
Задержаны родившийся в 1950 году Альфреде Валдре, Марко Лепик 1972 года рождения и родившийся в 1990 году Габриэль Кууземяэ.