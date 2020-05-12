Фото ⟩ Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии

Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны. Генеральный директор департамента Эльмар Вахер отметил, что ведомство в течение более пяти лет готовило программу строительства сухопутной части государственной границы, учитывая положительной опыт погранслужбы самой Эстонии и других стран Европейского Союза, а также современные представления о том, какой должна быть система обеспечения безопасности границы.

«Наряду с работами по расчистке сухопутной части границы, ее маркировке и проектированию подписание договора о проведении строительных работ является важным промежуточным финишем на пути к скорому началу реальных строительных работ, направленных на повышение безопасности как самой границы, так и Эстонии в целом», - отметил Вахер.

Председатель правления строительной компании AS Merko Ehitus Eesti Иво Волков сказал, что сооружение инфраструктуры юго-восточной части границы предполагает точнейшее планирование как с точки зрения процесса строительства, так и окончательного результата.

«Особенности приграничного региона, почвенные условия и затрудненный доступ к нему делают проект своего рода серьезным вызовом, но тем больше желание построить такой важный для Эстонии объект», - добавил Волков.

Как сообщил портал новостей вещания, по текущим расчетам, на строительство пограничного отрезка длиной 23,5 км потребуется до трех лет и почти 20 миллионов евро.

Первый этап включает в себя создание инфраструктуры на отрезке эстонско-российской границы длиной 23,5 километров - в Вырумаа от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до деревни Цереби (3,5 км к северу от пограничного пункта Лухамаа).

Прошлым летом правительство решило частично сократить расходы на проект. Отказались от полосы из песка и ограждений для животных, также было решено сузить дорогу для патрулей.

"Столбы с камерами, дороги для патрулей, заграждения, электричество, пути подхода на этом отрезке. То есть должна быть готова вся пограничная инфраструктура до установки техники", - пояснил суть первого этапа строительства руководитель бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.