«Мы очень бережливые»: Bolt сокращения персонала не планирует

Такое решение отличает Bolt от его мировых конкурентов Uber и Lyft, эти компании сократили 3700 и 928 рабочих мест соответственно. Сокращения не обошли стороной и один из крупнейших стартапов Эстонии Veriff, который на прошлой неделе прервал трудовые договоры с 63-я людьми.

Как же Bolt планирует удержать команду, если их основной бизнес застыл, а доходы упали в среднем на 75 процентов? Основатель и руководитель компании Маркус Виллиг сказал американскому CNBC, что они были более бережливыми, чем их конкуренты, что позволяет им содержать персонал.

«Мы с самого начала копили, - говорит Виллиг. - Мы сохранили организацию легкой и экономически эффективной».

Убыток компании в прошлом году составил 61 млн евро — один из крупнейших убытков в истории фирм в Эстонии.

Одна из причин, почему Bolt не идет на сокращения персонала, однако об этом Маркус Виллиг CNBC не сказал, - это то, что на прошлой неделе компания получила от Кассы по безработице более 650 тысяч евро пособия. За счет этого будут покрыты зарплаты 521 сотрудника за апрель.

Компания пытается удержаться на плаву за счет услуг аренды электросамокатов и доставки еды. Когда кризис только грянул, компания смогла настроить сервис Bolt Food буквально за несколько дней. В начале мая в сотрудничестве с Stigo был создан новый электросамокат, который уже используется в Португалии, Польше, Словакии и вот-вот должен появится в городах Эстонии этим летом.

Сегодня же было объявлено, что в этом месяце возобновится услуга аренды электросамоката в Тарту.