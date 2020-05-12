Еще одна авиакомпания обяжет пассажиров носить маски

Как сообщают в авиакомпании, бортперсонал тоже будет использовать маски в течение всего полета.

Также компания по обслуживанию аэропортов Finavia настоятельно рекомендует всем носить маски во время нахождения в аэропортах.

Ранее компания сообщила о том, что все ее работники, занятые в точках обслуживания клиентов, будут также носить защитные маски.

Несмотря на коронавирусные ограничения, Finnair осуществляет регулярные полеты в ряд городов Европы, а также в несколько финских городов.