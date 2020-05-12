Вт, 12.05.2020
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Еще одна авиакомпания обяжет пассажиров носить маски

Самолет Finnair.

ФОТО: Sille Annuk

Начиная со следующей недели, все пассажиры авиакомпании Finnair должны будут носить в самолете респираторные маски, закрывающие нос и рот, передает Yle.

Как сообщают в авиакомпании, бортперсонал тоже будет использовать маски в течение всего полета.

Также компания по обслуживанию аэропортов Finavia настоятельно рекомендует всем носить маски во время нахождения в аэропортах.

Ранее компания сообщила о том, что все ее работники, занятые в точках обслуживания клиентов, будут также носить защитные маски.

Несмотря на коронавирусные ограничения, Finnair осуществляет регулярные полеты в ряд городов Европы, а также в несколько финских городов.

Ранее Finnair сообщила о крупных убытках, возникших во время коронаэпидемии. Также стало известно том, что государство готовится помочь авиакомпании путем рекапитализации на сотни миллионов евро.

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