Элементы этого дома доставили на место на вертолетах

Дом расположен на отдаленном острове в Стокгольмском архипелаге, поэтому готовые элементы строения доставлялись на участок с помощью вертолетов.

Холмистый участок повлиял на решение построить не один большой объем, а разбить его на четыре блока, возведенных на двух скалах и соединенных террасой и мостом.