Элементы этого дома доставили на место на вертолетах

Студия Anders Berensson Architects совместно со скандинавской компанией модульного жилищного строительства Sommarnöjen спроектировала загородный дом для летнего отдыха площадью 118 квадратных метров, пишет HQRoom.
Дом расположен на отдаленном острове в Стокгольмском архипелаге, поэтому готовые элементы строения доставлялись на участок с помощью вертолетов.
Холмистый участок повлиял на решение построить не один большой объем, а разбить его на четыре блока, возведенных на двух скалах и соединенных террасой и мостом.
Два самых больших объема содержат главные помещения дома — гостиную зону и спальни со вспомогательными помещениями. Два других блока — сауна и гостевой дом.
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