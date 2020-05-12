Вт, 12.05.2020
Я стал клапаном спуска пара, который уже накопился под крышкой нашей политики. Имею в виду недостаток лидеров, отсутствие харизмы, мелкотравчатость. Владимир Вельман

Элементы этого дома доставили на место на вертолетах

Загородный дом в Стокгольмском архипелаге.

ФОТО: hqroom.ru

Студия Anders Berensson Architects совместно со скандинавской компанией модульного жилищного строительства Sommarnöjen спроектировала загородный дом для летнего отдыха площадью 118 квадратных метров, пишет HQRoom

Дом расположен на отдаленном острове в Стокгольмском архипелаге, поэтому готовые элементы строения доставлялись на участок с помощью вертолетов.

Холмистый участок повлиял на решение построить не один большой объем, а разбить его на четыре блока, возведенных на двух скалах и соединенных террасой и мостом.

ФОТО: hqroom.ru

Два самых больших объема содержат главные помещения дома — гостиную зону и спальни со вспомогательными помещениями. Два других блока — сауна и гостевой дом.

ФОТО: hqroom.ru

Остальные фото можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ