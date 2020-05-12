Правительство одобрило совместный меморандум стран Балтии о сотрудничестве при смягчении режима пересечения границы

В соответствии с решением правительства от 8 мая, с 15 мая будет снова восстановлено свободное передвижение жителей Эстонии, Латвии и Литвы и легально пребывающих на территории этих стран лиц между тремя Балтийскими государствами. С этого времени на границе Эстонии и Латвии будет отменен временно восстановленный пограничный контроль, и приезжающие из Литвы и Латвии лица не должны будут больше проводить 14 дней дома, за исключением людей, приехавших из третьих стран.

Получивший сегодня одобрение правительства меморандум о взаимопонимании министров иностранных дел трех стран создает рамки для снятия ограничений и трехстороннего сотрудничества.