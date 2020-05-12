Правительство одобрило совместный меморандум стран Балтии о сотрудничестве при смягчении режима пересечения границы

Правительство принятым на заседании решением одобрило меморандум министерств иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы о взаимопонимании в вопросах сотрудничества в связи со снятием ограничений на передвижение автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта, введенных в связи с COVID-19.
В соответствии с решением правительства от 8 мая, с 15 мая будет снова восстановлено свободное передвижение жителей Эстонии, Латвии и Литвы и легально пребывающих на территории этих стран лиц между тремя Балтийскими государствами. С этого времени на границе Эстонии и Латвии будет отменен временно восстановленный пограничный контроль, и приезжающие из Литвы и Латвии лица не должны будут больше проводить 14 дней дома, за исключением людей, приехавших из третьих стран.
Получивший сегодня одобрение правительства меморандум о взаимопонимании министров иностранных дел трех стран создает рамки для снятия ограничений и трехстороннего сотрудничества.
Сотрудничество в области снятия ограничений на пересечение границы инициировал премьер-министр Эстонии Юри Ратас вместе со своими коллегами из Латвии и Литвы Кришьянисом Кариньшем и Саулюсом Сквернялисом на состоявшейся 22 апреля видеовстрече. 6 мая премьер-министры трех стран решили открыть границы между государствами Балтии уже 15 мая. На кабинетном заседании правительства предложение отменить с 15 мая ограничения на передвижение между Эстонией, Латвией и Литвой при условии, что люди, прибывающие из третьих стран, должны будут 14 дней провести в изоляции, было одобрено. Полиция Эстонии, Латвии и Литвы будет обмениваться информацией, необходимой для того, чтобы обеспечить соблюдение дополнительного условия.