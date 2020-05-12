Бизнесмен Валло Пальм: возможно, время спа прошло

- Новостройки возводятся, но как в нынешнее сложное время обстоят дела с поиском арендаторов?

- С поиском арендаторов у нас нет проблем на вилле по адресу Пикк, 16 и в возводящемся доме по адресу Лай, 15s, но процесс продажи квартир затянулся и в доме Мартсени арендаторы спрашивали о скидке в связи коронавирусом. Продажа квартир зависит от многих обстоятельств, которые не зависят от нас. Например, от того, дают ли банки кредиты и есть ли у людей работа.

Что касается строительства третьего дома (по адресу Лай, 15a — прим. ред.), мы договорились между собой, что подождем с решением до Ивановой ночи. А там посмотрим, как сильно этот COVID-19 ударит по нашей экономике и сможем ли мы в августе-сентябре позволить себе новую стройку.

Об этом еще рано говорить, многое зависит от того, как летом в Пярну будут обстоять дела с туристами. Сейчас никто не знает, что будет дальше и будущее — это, скорее, гадание на кофейной гуще.

- Ваши новостройки расположены рядом с продолжением улицы Айа, которая скоро открывается. Недалеко и съезд моста, который должен будет проходить через реку. Как изменения в городском пространстве влияют на ваши задумки?

- Если этот третий мост появится, то центр города немного сместится со своего текущего месторасположения. И если люди будут по нему передвигаться, это, безусловно, поможет бизнесу. Насколько мне известно, сейчас город проектирует съезды с моста. Скоро, вероятно, увидим, как это точно будет выглядеть.

Но как открытие дороги между улицами Пикк и Лай, так и третий мост, безусловно, дадут второе дыхание движению в центре города и за его пределами.

- Как неожиданно настигший нас коронавирус повлиял на экономику?

- Да, он дает нам о себе знать, прежде всего, в вопросе покупок квартир. Мы обсуждали это между собой, но мы не знаем, что дальше будет. Пярну находится в сложном положении, потому что это город, который выживает за счет обслуживания и туризма: кафе, рестораны, спа, отели. То, что мы сейчас пропагандируем внутренний туризм, здорово, люди действительно путешествуют. Но что у наших соседей — в Финляндии, Латвии, России? Финляндия сказала, что их страна может быть закрыта еще до июня.

- Может ли кризис привести к изменению направлений в бизнесе?

- Может случится то, о чем мы в Эстонии немного говорили: природа, походы, гольф. За пределами города мы имеем относительно редконаселенные районы и я полагаю, что предприниматели и хуторяне должны ими больше заниматься. Так что концепция может измениться и придется обратить свое внимание на что-то другое. Возможно, время спа прошло.