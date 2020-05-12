Бизнесмен Валло Пальм: возможно, время спа прошло

Бизнесмен Валло Пальм, который в последние годы внес существенный вклад в развитие центра Пярну, считает, что настоящие влияние обусловленного коронавирусом чрезвычайного положения мы увидим только осенью. По его словам, кризис может привести к болезненным изменениям, но ему кажется, что пярнусцы все-таки не намерены отчаиваться, передает Pärnu Postimees.
- Новостройки возводятся, но как в нынешнее сложное время обстоят дела с поиском арендаторов?
- С поиском арендаторов у нас нет проблем на вилле по адресу Пикк, 16 и в возводящемся доме по адресу Лай, 15s, но процесс продажи квартир затянулся и в доме Мартсени арендаторы спрашивали о скидке в связи коронавирусом. Продажа квартир зависит от многих обстоятельств, которые не зависят от нас. Например, от того, дают ли банки кредиты и есть ли у людей работа.
Что касается строительства третьего дома (по адресу Лай, 15a — прим. ред.), мы договорились между собой, что подождем с решением до Ивановой ночи. А там посмотрим, как сильно этот COVID-19 ударит по нашей экономике и сможем ли мы в августе-сентябре позволить себе новую стройку.
Об этом еще рано говорить, многое зависит от того, как летом в Пярну будут обстоять дела с туристами. Сейчас никто не знает, что будет дальше и будущее — это, скорее, гадание на кофейной гуще.
- Ваши новостройки расположены рядом с продолжением улицы Айа, которая скоро открывается. Недалеко и съезд моста, который должен будет проходить через реку. Как изменения в городском пространстве влияют на ваши задумки?
- Если этот третий мост появится, то центр города немного сместится со своего текущего месторасположения. И если люди будут по нему передвигаться, это, безусловно, поможет бизнесу. Насколько мне известно, сейчас город проектирует съезды с моста. Скоро, вероятно, увидим, как это точно будет выглядеть.
Но как открытие дороги между улицами Пикк и Лай, так и третий мост, безусловно, дадут второе дыхание движению в центре города и за его пределами.
- Как неожиданно настигший нас коронавирус повлиял на экономику?
- Да, он дает нам о себе знать, прежде всего, в вопросе покупок квартир. Мы обсуждали это между собой, но мы не знаем, что дальше будет. Пярну находится в сложном положении, потому что это город, который выживает за счет обслуживания и туризма: кафе, рестораны, спа, отели. То, что мы сейчас пропагандируем внутренний туризм, здорово, люди действительно путешествуют. Но что у наших соседей — в Финляндии, Латвии, России? Финляндия сказала, что их страна может быть закрыта еще до июня.
- Может ли кризис привести к изменению направлений в бизнесе?
- Может случится то, о чем мы в Эстонии немного говорили: природа, походы, гольф. За пределами города мы имеем относительно редконаселенные районы и я полагаю, что предприниматели и хуторяне должны ими больше заниматься. Так что концепция может измениться и придется обратить свое внимание на что-то другое. Возможно, время спа прошло.
- Никто не знает, когда все закончится, поэтому страх остается. Этот вирус повторится или нет?
- Может быть, следующие несколько лет леса будут особенно популярны. Я даже помню, как у нас была база отдыха, располагающая двух- и четрыхэтажными домиками на природе. Возможно, такое время вернется. Близость к деревне, люди будут уезжать из города на природу.
- У вас не было мысли построить что-нибудь за пределами города?
- Честно говоря, пока нет. Но что касается, например, Rail Balticа, то, безусловно, туризм должен начать функционировать в каком-то другом ключе.
Возможно, не только из-за нынешнего кризиса, просто ценности людей изменятся. Например, сюда не будут приезжать только лишь из-за прибрежной полосы, интересы людей будут более разнообразными. Тем более, то у нас приведены в порядок парки, берег реки, тропа Яансони — вообще европейский уровень. Кафе, рестораны, приличные поля для гольфа, диск-гольф и уличные тренажеры.
Но если посмотреть на развитие города, что еще могло бы здесь быть, то молодые люди могут захотеть чего-то другого. Они больше видели мир, чем старшее поколение. Но ценности изменились и на природу теперь смотрят совсем по-другому.
Я всегда с юмором говорил, что мы забыли о лесах и болотах. А теперь, когда все в городах закрыли, вся Эстония нашла себя в лесах и на болотах. Но они же у нас всегда были.
Я всегда считал, что нельзя заниматься спортом в закрытом помещении. Зачем? У нас же достаточно места, чтобы делать это на свежем воздухе. Особенно в Пярну.
Проживая в районе пляжа, я не мог понять, почему у нас есть такие классные парки, которые к настоящему моменту хорошо освещены и приведены в порядок, но людей в них нет. Что-то пошло не так. Здесь и город, и предприниматели должны задуматься: почему люди не идут в парки, в которые мы довольно много инвестировали?
- И что дальше?
Лично я считаю, что влияние вируса дойдет до нас только осенью. Сейчас по большому счету ничего не произошло. Пусть в августе солнце сядет и посмотрим, что будет, когда все правительственные меры закончатся. Держим кулачки, чтобы этот кризис обернулся для нас лишь испугом и новой волны не последовало. Но все жизненные темы сейчас важнее, чем, например, новые брюки или кроссовки. Как мы выйдем из кризиса, как восстановится экономика и будет ли реально работать внутренний туризм, пока неясно. Очевидно, что пярнусцы настроены позитивно. Надеемся, что это все пройдет, как дурной сон.