Управа Кристийне призывает не кормить птиц на пруду парка Лёвенру.

В связи со смягчением мер чрезвычайного положения можно ожидать роста популярности времяпрепровождения и прогулок возле водоемов в прудах района Кристийне. Наиболее притягательным местом является любимый горожанами парк Лёвенру, на пруд которого живут многие водоплавающие птицы. Учитывая данный фактор, управа Кристийне призывает всех не кормить пернатых, поскольку это может им навредить.
«Давайте более бережно относиться к природе и научим этому также и своих детей и близких», - сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе. «Особенно важно помнить, что мучные изделия вредны для птиц. Булка не содержит необходимых им витаминов и минералов, и может даже серьезно навредить здоровью. Так что если кормить диких пернатых булкой, то это плохо для них. Если вы заметили, что какой-то птице стало плохо, следует связаться со специалистами. Мы отметили, что после очистки пруда Лёвенру от донных отложений, которых было откачано в объеме порядка 6 тонн, вода в нем стала намного более чистой. Этот пруд служит домом для многих водоплавающих птиц», - сказал Рийбе.
Если вы заметили находящуюся в беде птицу, просим сообщить об этом по номеру 1313.
«По словам орнитологов, мучные продукты, такие как печенье, вафли и булочки вообще являются вредными для птиц. Они могут, конечно, с голода их есть, но не получают из них необходимых веществ и это может навредить их здоровью. Особенно это опасно во время весеннего выхаживания потомства, поскольку организм птенцов гораздо более чувствителен к такой нездоровой пищей», - добавил Рийбе.