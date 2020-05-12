Управа Кристийне призывает не кормить птиц на пруду парка Лёвенру.

«Давайте более бережно относиться к природе и научим этому также и своих детей и близких», - сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе. «Особенно важно помнить, что мучные изделия вредны для птиц. Булка не содержит необходимых им витаминов и минералов, и может даже серьезно навредить здоровью. Так что если кормить диких пернатых булкой, то это плохо для них. Если вы заметили, что какой-то птице стало плохо, следует связаться со специалистами. Мы отметили, что после очистки пруда Лёвенру от донных отложений, которых было откачано в объеме порядка 6 тонн, вода в нем стала намного более чистой. Этот пруд служит домом для многих водоплавающих птиц», - сказал Рийбе.