В Риге ограблен склад IT-товаров: за помощь в раскрытии преступления подарят 200 000 евро

Хранившиеся на складе товары были полностью застрахованы, поэтому кража сильного влияния на деятельность предприятия не окажет, однако, принимая во внимание размеры преступного деяния, ELKO объявил вознаграждение до 200 000 евро за информацию, которая поможет раскрыть преступление, о его реализаторах, заказчиках и пособниках. Вознаграждение в силе как Латвии, та и за ее пределами, пишет Rus.TVNET.

Преступление было совершено в конце прошлой недели организованной группировкой в помещениях склада ELKO Grupa, в бизнес-парке Lidostas Parks. Проникновение было совершено из соседнего склада.

«Прогнозируем, что на рынки стран Балтии и Восточной Европы может попасть большое количество добытых преступным путем товаров: мобильных телефонов, портативных компьютеров, процессоров, видеокарт и карт памяти, - сказал директор ELKO Grupa Свен Динсдорф. - Призываем незамедлительно откликнуться всех работающих в сфере партнеров, если появляются подозрения о происхождении товара. По запросу мы можем выдать серийные номера для сравнения товаров. Также нужно предупредить, что перепродажа украденных товаров незаконна и будет изъята как у продавцов, так и у покупателей».

Как выяснил TVNET, более подробную информацию о размере кражи и сумме предприятие пока не открывает, однако, учитывая, что товар малогабаритный, размер кражи действительно велик.