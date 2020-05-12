Вт, 12.05.2020
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Научный совет: этим летом могли бы работать детские лагеря и школьные дружины

Дети. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Научный совет, консультирующий правительство по вопросам борьбы с коронавирусом, считает, что посещение больниц и домов попечения могло бы возобновиться с 1 июня, но окончательное решение после утверждения о снятии ограничений со стороны правительства должны принимать сами учреждения в зависимости от эпидемиологической обстановки. Кроме того, этим летом могли бы работать детские лагеря и школьные дружины, передает Rus.ERR.

Научный совет также положительно настроен в отношении школьных дружин и детских лагерей. "Не вижу причин, почему бы они не могли работать. В лагерях дети могут находиться в маленьких группах от десяти человек, необязательно собираться всем лагерем", – прокомментировала мнение совета Лутсар.

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